На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».

«Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артёмом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой... Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры», — написал Марцинкив в Facebook.

Он также отметил, что для украинцев Бандера — «символ несокрушимой борьбы», но в то же время его «боятся» в Москве.

Ранее посольство Польши на Украине негативно отреагировало на заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко о праве каждого народа самостоятельно определять своих «героев».

2 января Польша и Израиль выразили обеспокоенность в связи с чествованием на Украине Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.