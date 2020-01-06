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На Украине предложили установить памятник Бандере на границе с Россией

06 января 2020, 00:54  •  62 • Украина
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе памятник Степану Бандере, которого «до сих пор в страшном сне боится вся Москва».
 
РИА Новости
 

«Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артёмом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой... Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры», — написал Марцинкив в Facebook.

Он также отметил, что для украинцев Бандера — «символ несокрушимой борьбы», но в то же время его «боятся» в Москве. 

Ранее посольство Польши на Украине негативно отреагировало на заявление пресс-секретаря украинского МИД Екатерины Зеленко о праве каждого народа самостоятельно определять своих «героев».

2 января Польша и Израиль выразили обеспокоенность в связи с чествованием на Украине Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.

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