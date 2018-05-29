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На Украине предложили способ снизить ущерб от «Северного потока — 2»

29 мая 2018, 11:09  •  91 • Украина
В случае реализации проекта «Северный поток — 2» Киеву следует заключить с Москвой и Берлином договор о гарантированных поставках газа через украинскую территорию, заявил постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.
 
© nord-stream2.com
 

«Если проект «Северный поток — 2» всё-таки реализуется, должны быть юридические гарантии», — сказал он в интервью «РБК Украина».

По словам дипломата, это должны быть конкретные межгосударственные соглашения.

«И не двусторонние, а трёхсторонние — между Германией, Украиной и Россией — на предмет, например, того, что оговорённые конкретные объёмы газа Россия при любых обстоятельствах транспортирует через украинскую систему», — пояснил Кулеба.

Он добавил, что проект несёт для украинской стороны «колоссальные убытки».

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал «Северный поток — 2» новым гибридным оружием. Президент страны Пётр Порошенко заявил о необходимости остановить реализацию проекта.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что реализация «Северного потока — 2» не предполагает приостановки транзита через украинскую территорию.

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