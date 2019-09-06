Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Требуют достаточно квалифицированного труда»: в России назвали отрасли с наибол...
«Я впервые слышу об этой переписке, это точно не мое!». «КП» нашла девушку, кото...
Список Ланового против списка Навального: За чьих голосовать или думать самим?
ЕС и Россия договорились о новой трёхсторонней встрече по газу
Главная / Украина

На Украине предложили списать задолженность населения за услуги ЖКХ

06 сентября 2019, 17:24  •  94 • Украина
С инициативой списать задолженность населения Украины за жилищно-коммунальные услуги выступили семь депутатов Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
 
© РИА Новости
 

Как пишут «Украинские новости», соответствующий законопроект №1106-1 зарегистрирован в Раде 29 августа.

Отмечается, что предложено списать задолженность, которая сформировалась на 1 января 2019 года.

В партии заявили, что антисоциальная и необоснованная политика за последние пять лет привела к росту цен на коммунальные услуги для рядовых граждан, при этом их платёжеспособность сократилась.

Ранее сообщалось, что в январе долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличился по сравнению с декабрём 2018 года на 12,3% — до 57 млрд гривен (более $2 млрд).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



94
Источник
Похожие новости
05 сентября 2019, 21:54
«Не представляют боевой ценности»: с какими проблемами сталкивается Украина при строительстве новых кораблей
05 сентября 2019, 18:39
Депутат Рады заявил об «убийстве журналистики» на Украине
05 сентября 2019, 21:54
В ЕС призвали Киев расследовать обстрел телеканала «112 Украина»
06 сентября 2019, 17:24
Украина потратит часть кредита от ЕБРР на покупку газа в ЕС
05 сентября 2019, 18:54
В Москве Игорь Додон обсудил вопросы поставок газа и торговли
06 сентября 2019, 10:54
Порошенко проигнорировал допрос в ГБР Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
06 сентября 2019, 01:24
"Опаснее, чем мошенник": Вассерман историческими примерами предупредил о ли...
06 сентября 2019, 04:39
"Она "крякает" там, где надо": Лоза прошелся по Собчак из-за ее п...
06 сентября 2019, 09:24
Путин - о сталинском подходе к Сахалину и Курилам: Папаша все забрал и дело с концом....
06 сентября 2019, 01:24
"Если случится самое страшное, проживет недолго": Генштаб России не надо уч...
06 сентября 2019, 04:39
"Уровень национальных аборигенов": Латвийская журналистка решила отчитать В...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2019, 13:39
"Получила то, ради чего строила из себя потерпевшую": Трамп передал Польше "отличное сообщение"
01 сентября 2019, 23:54
"Хорошо, что нас не позвали": Что не так с приглашениями Польши на "праздник"
03 сентября 2019, 11:39
"Как же достали эти оккупанты!": Двусмысленный призыв Ходорковского разбился о неудобные вопросы Рунета
31 августа 2019, 08:39
Боевой «Катран»: какими возможностями будет обладать новейший российский корабельный вертолёт
04 сентября 2019, 07:09
От удара ракеты "Малютка" советской разработки израильский броневик разнесло на части
31 августа 2019, 02:24
"Что Су-57 вытворяет...": Российский истребитель снова удивил публику
31 августа 2019, 02:09
«Будущее — за гибридными двигателями»: как новая силовая установка может изменить облик гражданской авиации в РФ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.