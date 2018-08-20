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На Украине предложили создать спецгруппу для захвата Януковича и доставки его в страну

20 августа 2018, 22:54  •  94 • Украина

КИЕВ, 20 августа. /ТАСС/. Экс-президент Украины Виктор Янукович в случае обвинительного приговора в его адрес по делу о государственной измене должен быть доставлен в страну для отбывания наказания с помощью специально созданного подразделения. Такое мнение выразил прокурор по делу Руслан Кравченко в интервью "Общественному ТВ", опубликованном в понедельник.

"Правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось, - заявил Кравченко, комментируя возможность вынесения обвинительного приговора судом по делу о госизмене против Януковича. Для этого, по его мнению, возможно, есть необходимость "создать подразделение вроде Моссада, например, чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его на Украину".

Кравченко напомнил, что обвинение потребовало для экс-главы государства наказания в виде лишения свободы на 15 лет. При этом он пояснил, почему прокуроры не потребовали для него пожизненного срока. "Когда он был президентом, у нас за статью 110 Уголовного кодекса была максимальная мера наказания - 15 лет. Это по состоянию на 1 марта 2014 года - дату совершения преступления. Однако позже внесли изменения, и у нас появилась максимальная мера наказания - пожизненно. Закон не имеет обратной силы, а следовательно, мы не имеем права просить пожизненное заключение, потому что днем совершения преступления сторона обвинения считает 1 марта 2014 года", - пояснил он. При этом он добавил, что обвинение просило бы для экс-главы государства пожизненный срок, если бы имело на это право.

Кроме того Кравченко отметил, что в случае подачи жалобы на будущее решение суда в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), "не будет иметь права отменить наш приговор, он может лишь указать на нарушение прав". Однако прокурор выразил уверенность, что права Януковича нарушены не были.

В интервью прокурор коснулся и допроса в качестве свидетеля защиты президента Украины Петра Порошенко, признав его "показательность". "Каждый прокурор должен разработать стратегию обвинения. Можно создавать где-то красивую картинку, где-то - давать факты. Сухие же факты никому не интересны. Хотелось сделать показательное судебное заседание", - прокомментировал он вызов на допрос Порошенко.

Экс-президент Виктор Янукович обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: "Государственная измена", "Пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины" и "Пособничество в ведении агрессивной войны". На прошлой заседании суд перешел к стадии прений сторон, несмотря на возражения адвокатов, которые были намерены продолжать допрос своих свидетелей. Суд продолжит рассмотрение дела Януковича о госизмене 13 сентября.

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