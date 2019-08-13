На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма

Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности России в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что внедрение Россией электронных навигационных карт прилегающих к Крыму районов в Чёрном и Азовском морях «создаёт угрозу для навигации».

«Такие действия страны-агрессора вызвали дублирование карт производства Украины картами производства России и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению», — отметили в Госгидрографии.

По мнению главы ведомства Александра Щипцова, создание режимной зоны позволит минимизировать риски для моряков и снимет ответственность с Украины за любые аварийные события.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за поездки лидера России Владимира Путина в Крым.

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал подобный протест свидетельством бессилия Киева.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.