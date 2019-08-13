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На Украине предложили создать режимный морской район вокруг Крыма
13 августа 2019, 21:24 • 56 • Украина
Украинская Госгидрография предложила создать вокруг Крыма режимный морской район для запрета захода иностранных судов, включая российские, во все крымские порты. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
© Алексей Мальгавко РИА Новости
«Следующим и крайне важным этапом противодействия российской агрессии является объявление Украиной морского режимного района с целью запрета захода судов во все крымские порты и запрета незаконной деятельности России в территориальных водах Украины вокруг Крымского полуострова», — говорится в заявлении.
В ведомстве отметили, что внедрение Россией электронных навигационных карт прилегающих к Крыму районов в Чёрном и Азовском морях «создаёт угрозу для навигации».
«Такие действия страны-агрессора вызвали дублирование карт производства Украины картами производства России и создали угрозу для навигации, поскольку такое дублирование при использовании карт в судовом оборудовании может привести к непредсказуемому поведению судов и их столкновению», — отметили в Госгидрографии.
По мнению главы ведомства Александра Щипцова, создание режимной зоны позволит минимизировать риски для моряков и снимет ответственность с Украины за любые аварийные события.
Ранее МИД Украины выразил протест из-за поездки лидера России Владимира Путина в Крым.
Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал подобный протест свидетельством бессилия Киева.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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