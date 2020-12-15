На Украине предложили России устроить "пацанские разборки"

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Депутат призвал однопартийцев "дать ответочку" российским санкциям

Член фракции "Слуга народа" в Верховной раде Евгений Шевченко предложил начать решать вопросы в отношениях с Россией по принципу "пацанских разборок".

Такое предложение поступило в ответ на введение персональных российских санкций в отношении Украины. В черный список вошли и члены партии "Слуга народа".

"Сейчас парламенту и фракции "Слуга народа" нужно дать "ответочку". На улице пацаны, они должны сначала друг другу морду бить, а потом мириться. Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне", – подчеркнул Шевченко в эфире телеканал "Наш".

Депутат также добавил, что российские санкции могут окончательно поставить крест на партии в дальнейших переговорах по Донбассу.

Напомним, что ранее Россия расширила санкции в отношении Украины. Так, премьер Михаил Мишустин подписал указ, согласно которому в черный список теперь входят не 322 человека, а 849. К слову, под ограничения попали и депутаты из партии Владимира Зеленского.