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На Украине предложили разбомбить военные заводы России. Но в плане есть один изъян
10 февраля 2022, 22:00 • 46 • Политика
На Украине выступили с неожиданным предложением. В случае начала войны - начать бомбить военные заводы в России. Но в плане есть один изъян - снаряды придётся сбрасывать с самолётов.
Украинский военный эксперт Валентин Бадрак считает, что в случае войны с Россией украинские войска первым делом должны атаковать русские заводы, где производится оружие. В частности, мишенью может стать ракетный завод, который находится в 70 км от границы с Украиной.
- отметил Бадрак, выступая в эфире украинского ТВ.
Правда, добавил эксперт, существующие на Украине технологии позволяет сбрасывать такие снаряды лишь с самолёта.
И в этом заключается главный изъян плана Бадрака. Если ракеты чисто теоретически имеют мизерный шанс преодолеть систему ПРО России при сильном радиоэлектронном подавлении и мощном залпе, то военный самолёт в воздушное пространство страны точно никто не пустит. Его могут сбить как с земли, так и с воздуха.
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