На Украине предложили разбомбить военные заводы России. Но в плане есть один изъян

На Украине выступили с неожиданным предложением. В случае начала войны - начать бомбить военные заводы в России. Но в плане есть один изъян - снаряды придётся сбрасывать с самолётов.

Украинский военный эксперт Валентин Бадрак считает, что в случае войны с Россией украинские войска первым делом должны атаковать русские заводы, где производится оружие. В частности, мишенью может стать ракетный завод, который находится в 70 км от границы с Украиной.

Если мы будем иметь 100-150 ракет дальностью на 1500 километров, мы сможем его уничтожить,

- отметил Бадрак, выступая в эфире украинского ТВ.

Правда, добавил эксперт, существующие на Украине технологии позволяет сбрасывать такие снаряды лишь с самолёта.

И в этом заключается главный изъян плана Бадрака. Если ракеты чисто теоретически имеют мизерный шанс преодолеть систему ПРО России при сильном радиоэлектронном подавлении и мощном залпе, то военный самолёт в воздушное пространство страны точно никто не пустит. Его могут сбить как с земли, так и с воздуха.