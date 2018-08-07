На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией

Необходимо рассмотреть возможность прекращения автобусного сообщения Украины с Россией, заявил первый заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов.

По его мнению, возможное прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией — «правильное решение».

«Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — написал он на своей странице в Facebook.

Так он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который рассказал, что Киев рассматривает возможность прекращения ж/д сообщения с Россией.

При этом на Украине сообщили, что правительство может в ближайшее время рассмотреть данный вопрос.

Эксперт Олег Соскин оценил в беседе с НСН возможность отмены железнодорожного сообщения между двумя странами.

В июне украинский журналист Мирослав Гай также призывал ограничить транспортное сообщение с Россией.