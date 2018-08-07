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На Украине предложили прекратить автобусное сообщение с Россией
07 августа 2018, 18:09 • 77 • Украина
Необходимо рассмотреть возможность прекращения автобусного сообщения Украины с Россией, заявил первый заместитель постпреда украинского президента в Крыму Изет Гданов.
©wikimedia
По его мнению, возможное прекращение железнодорожного сообщения между Украиной и Россией — «правильное решение».
«Также необходимо безотлагательно рассмотреть прекращение автобусного сообщения», — написал он на своей странице в Facebook.
Так он прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который рассказал, что Киев рассматривает возможность прекращения ж/д сообщения с Россией.
При этом на Украине сообщили, что правительство может в ближайшее время рассмотреть данный вопрос.
Эксперт Олег Соскин оценил в беседе с НСН возможность отмены железнодорожного сообщения между двумя странами.
В июне украинский журналист Мирослав Гай также призывал ограничить транспортное сообщение с Россией.
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