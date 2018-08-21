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Украинский прокурор предложил создать группу спецназа для похищения Януковича
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На Украине предложили похитить Януковича из России при помощи аналога МОССАДа

21 августа 2018, 00:39  •  59 • Украина
В случае вынесения обвинительного приговора бывший украинский президент Виктор Янукович должен быть доставлен на Украину для отбывания наказания. Такое мнение выразил прокурор Руслан Кравченко.
 
globallookpress.com
 

По его словам, на Украине следует создать специальное подразделение для захвата Януковича и доставки его в страну для отбывания наказания. 

«Я считаю, что правоохранительные органы должны сделать всё, чтобы это решение (приговор суда. — RT) выполнялось. Возможно, создать подразделение вроде МОССАДа, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину», — цитирует Кравченко «Громадське».

По его мнению, экс-президент Украины заслуживает максимального наказания.

«Если было бы возможным пожизненное — из моих уст или Максима (коллеги-прокурора по делу. — RT) прозвучало бы пожизненное», — отметил он.

Ранее сообщалось, что прокурор Главной военной прокуратуры Украины просит приговорить Януковича к 15 годам лишения свободы.

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