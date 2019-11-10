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На Украине предложили отказаться от защищённой стационарной связи

10 ноября 2019, 16:39  •  67 • Украина
Министр правительства Украины Дмитрий Дубилет предложил заменить защищённую стационарную телефонную связь, которой пользуются правительственные чиновники, специальным электронным приложением, поскольку указанная система обходится государству в миллиарды гривен ежегодно.
 
Pixabay
 

«Действительно, можно создать приложение, которое сделает связь даже более защищённой благодаря методам шифрования. И тогда можно будет не тратить буквально миллиарды гривен на эту систему с этими проводами», — заявил Дубилет в интервью каналу «24».

Отмечается, что речь идёт о защищённых линиях стационарных телефонов, которые используют чиновники для общения с президентом, премьером и спикером Верховной рады.

«Я считаю, это довольно странная вещь. Надеюсь, вскоре мы сможем сделать так, чтобы вместо таких телефонов было приложение», — добавил Дубилет.

По его словам, данная инициатива уже обсуждалась с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Фёдоровым и другими экспертами.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объяснил, почему в стране пока не начались массовые «посадки» чиновников и политиков.

Также сообщалось, что правительство страны открывает новый конкурс на замещение ряда государственных должностей.

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