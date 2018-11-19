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На Украине предложили обязать работающих за рубежом украинцев декларировать доходы

19 ноября 2018, 18:25  •  53 • Украина
Министр социальной политики Украины Андрей Рева считает необходимым, чтобы украинцы, которые работают в других странах, декларировали свои доходы.
 
©pixabay.com
 

Об этом сообщает NewsOne.

«Предложение о необходимости декларирования доходов обусловлено вопросом расчёта размера субсидий, а не с целью их налогообложения. Иначе работники получают двойную преференцию по сравнению с другими гражданами. Дело в том, что все желающие получить субсидию должны декларировать все свои доходы: как те, что они получают на Украине, так и те, которые поступают из-за рубежа», — указал он.

Рева отметил, что налогообложение в результате декларирования средств, заработанных в другой стране, не идёт, поскольку все налоги с этих доходов были уплачены в государстве пребывания.

По мнению министра, если же такие люди не декларируют свои доходы, то и выдавать им субсидии не стоит.

Ранее на Украине предложили создать структуру по проверке предоставленных льгот.

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