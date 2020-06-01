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На Украине предложили новый формат переговоров по Донбассу без России
01 июня 2020, 21:55 • 251 • Политика
В Киеве хотят возродить обсуждение вопросов по Будапештскому меморандуму
Украине стоит начать обсуждать вопросы, касающиеся конфликта на Донбассе, с Западом без вовлечения России в этот процесс. Об этом заявил вице-премьер-министр Незалежной по вопросам реинтеграции "временно оккупированных" территорий Алексей Резников.
Эксперт предложил проводить переговоры по Будапештскому меморандуму, который Украина, а также США, Франция, Великобритания, Россия и КНР подписали в 1994 году. В рамках этого соглашения Киев отказался от ядерного оружия СССР в обмен на обещание этих государств, поддержать целостность страны. Резников поведал, что в 2014-м хотели претворить эту идею в жизнь, но тогда инициатива Великобритании не нашла поддержки.
"Теперь мы должны рассмотреть вопрос о возвращении к формату Будапешта", – цитирует статью Резникова, опубликованную в Atlantic Counsil, агенство Regnum.
Однако первое время Москва не должна участвовать во встречах в рамках этого формата. По словам украинского политика, Россия нарушила соглашение, став "агрессором". При этом в РФ не раз отрицали подобные обвинения.
При этом, по мнению Резникова, Украине не стоит прекращать переговоры в Минском формате, так как это позволяет стране решать вопрос с освобождением пленным.
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