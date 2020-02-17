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На Украине предложили направить делегацию Рады на День Победы в Москву

17 февраля 2020, 14:09  •  156 • Украина
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил сформировать и направить парламентскую делегацию для участия в параде Победы 9 мая в Москве.
 
© Алексей Филиппов РИА Новости
 

«Приближается великая дата — 75-летие Победы над фашизмом. Я убеждён, что Верховной раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве», — приводит «Украина.ру» его слова.  

Ранее сообщалось, что в параде Победы 9 мая 2020 года в Москве примут участие 15 тыс. человек и почти 400 единиц наземной и авиационной техники.

В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года.

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