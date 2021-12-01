|
На Украине предложили ликвидировать должность Зеленского
01 декабря 2021, 10:40 • 128 • Политика
У президента Незалежной нашли "болезненные амбиции"
Владимир Зеленский всего за два с половиной года нахождения на посту главы государства довел страну до такого состояния, что в обществе уже открыто звучат призывы полностью ликвидировать институт президента Украины. С подобной инициативой выступил телеведущий из Львова Остап Дроздов.
Гневный спич журналиста показали в эфире "Четвертого канала". Он обрушился с критикой в адрес действующего главы Незалежной и абсолютно не стеснялся в выражениях. Дроздов назвал Зеленского глубоко злым и обиженным человеком.
Телеведущий подчеркнул, что у украинского правителя есть болезненные амбиции и "кричащие" слабые места. По мнению журналиста, Зеленский "десакрализировал и укатал под плинтус" институт президента.
Львовский журналист считает, что подобный негативный эффект стал следствием "гопнического" поведения Зеленского. Он также отметил, что украинское общество больше не станет проявлять уважение к своему президенту, поэтому этот государственный институт, как считает Дроздов, необходимо ликвидировать.
Напомним, ранее в СВР РФ сообщили, что США и Великобритания оказывают давление на членов Евросоюза, чтобы вынудить их оказать солидарную поддержку режиму Владимира Зеленского.
Подпишитесь на нас
128
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 ноября 2021, 02:00
|
25 ноября 2021, 08:15
|
27 ноября 2021, 17:25
|
27 ноября 2021, 20:55
|
29 ноября 2021, 01:30
|
25 ноября 2021, 00:05
|
26 ноября 2021, 04:40