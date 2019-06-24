Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Недовольство жителей нарастает»: станет ли Токио снижать «бремя» американских в...
Мэр Челябинска подал заявление об отставке
В Общественной палате просят МВД проверить социально опасных блогеров
«Укртрансгаз» рассказал о запасах газа в украинских ПХГ
Главная / Политика

На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"

24 июня 2019, 12:39  •  92 • Политика
Украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай предложил украинцам поддержать туризм в Грузии, заманивая жителей Незалежной после провокаций в Тбилиси грузинской халявой в виде бесплатного жилья. По мнению Гая, таким образом будет поддержан "друг Украины" и "нанесён урон планам России".
В Грузии уже несколько дней растут русофобские настроения, подогреваемые местными радикалами. В России отреагировали на это жёсткими мерами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушное сообщение с Грузией.
Такая мера не может не ударить по экономике Грузии, поскольку российские туристы - одна из основных статей дохода государства. Однако безопасность своих граждан Россия ставит выше.
На Украине указ Путина вызвал возмущение. Украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай заявил у себя на странице в Facebook о том, что "Россия обваливает туристический сезон в Грузии", - напомнив, что в Грузии "экономика остро зависит от туризма", и призвал помочь "другу Украины".
Он предложил украинцам отдыхать в Грузии и тем самым поддержать страну после ухода российских туристов. При этом актёр заманивает жителей Незалежной в страну, где, напомним, активно ведут себя радикалы, грузинской халявой в виде бесплатного жилья.
"Сейчас грузинские туроператоры, отели и работники туристической индустрии выставляют объявления о бесплатном, в прямом смысле слова, отдыхе в Грузии, - уверяет Гай. - Люди готовы сдавать жильё бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы, лишь бы привлечь туриста".
По его мнению, отдыхая в Грузии, украинцы тем самым "нанесут урон планам России".
Фото: facebook/Gai Miroslav

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



92
Источник
Похожие новости
23 июня 2019, 13:54
"Никакого рака мозга нет": Валуеву сделали две операции по удалению опухоли, он поспорил насчет диагноза
23 июня 2019, 15:09
Путин считает, что США должны "созреть" для диалога
23 июня 2019, 13:54
"В опасную зону экипаж больше не входит": В России успешно испытали уникальную ракету для вертолёта Ми-28НМ
23 июня 2019, 17:09
Песков рассказал о судьбе потерявших записку для Путина
24 июня 2019, 09:24
"Путин засовывает палец с солью в рану заложнику". Украинский актёр обнаружил, кто стоит за провокациями в Тбилиси
24 июня 2019, 10:39
Челябинские депутаты приняли отставку главы города
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июня 2019, 18:54
В Дании после намеков на компенсации определились с "приемлемым" маршрутом для "Северного потока - 2"
18 июня 2019, 11:54
Записки киевлянки: Выходит, 73% украинцев голосовали за войну и проспект Бандеры
22 июня 2019, 01:54
«Никто не мешает им покупать газ в США»: почему в Литве «Северный поток — 2» назвали неуважением к политике ЕС
19 июня 2019, 05:54
Грузию, ставшую "перевалочным пунктом" по дороге в Афганистан, уничтожат, как Помпеи - журналист
18 июня 2019, 15:09
Кремль ответил Зеленскому: «Про Донбасс надо говорить не Путину, а его жителям. А про Крым и говорить нечего»
21 июня 2019, 22:39
«Из субтропического зноя в холода и дожди»: какая погода ожидает жителей Москвы и области в ближайшие дни
22 июня 2019, 18:24
Грузинские радикалы подложили землякам свинью? Тбилиси сам лишил себя важной уступки России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.