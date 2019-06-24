На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"

В Грузии уже несколько дней растут русофобские настроения, подогреваемые местными радикалами. В России отреагировали на это жёсткими мерами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушное сообщение с Грузией.

Такая мера не может не ударить по экономике Грузии, поскольку российские туристы - одна из основных статей дохода государства. Однако безопасность своих граждан Россия ставит выше.

На Украине указ Путина вызвал возмущение. Украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай заявил у себя на странице в Facebook о том, что "Россия обваливает туристический сезон в Грузии", - напомнив, что в Грузии "экономика остро зависит от туризма", и призвал помочь "другу Украины".

Он предложил украинцам отдыхать в Грузии и тем самым поддержать страну после ухода российских туристов. При этом актёр заманивает жителей Незалежной в страну, где, напомним, активно ведут себя радикалы, грузинской халявой в виде бесплатного жилья.

"Сейчас грузинские туроператоры, отели и работники туристической индустрии выставляют объявления о бесплатном, в прямом смысле слова, отдыхе в Грузии, - уверяет Гай. - Люди готовы сдавать жильё бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы, лишь бы привлечь туриста".

По его мнению, отдыхая в Грузии, украинцы тем самым "нанесут урон планам России".