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На Украине предложили грузинской халявой ударить по "планам России"
24 июня 2019, 12:39 • 92 • Политика
Украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай предложил украинцам поддержать туризм в Грузии, заманивая жителей Незалежной после провокаций в Тбилиси грузинской халявой в виде бесплатного жилья. По мнению Гая, таким образом будет поддержан "друг Украины" и "нанесён урон планам России".
В Грузии уже несколько дней растут русофобские настроения, подогреваемые местными радикалами. В России отреагировали на это жёсткими мерами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушное сообщение с Грузией.
Такая мера не может не ударить по экономике Грузии, поскольку российские туристы - одна из основных статей дохода государства. Однако безопасность своих граждан Россия ставит выше.
На Украине указ Путина вызвал возмущение. Украинский волонтёр, журналист и актёр Мирослав Гай заявил у себя на странице в Facebook о том, что "Россия обваливает туристический сезон в Грузии", - напомнив, что в Грузии "экономика остро зависит от туризма", и призвал помочь "другу Украины".
Он предложил украинцам отдыхать в Грузии и тем самым поддержать страну после ухода российских туристов. При этом актёр заманивает жителей Незалежной в страну, где, напомним, активно ведут себя радикалы, грузинской халявой в виде бесплатного жилья.
"Сейчас грузинские туроператоры, отели и работники туристической индустрии выставляют объявления о бесплатном, в прямом смысле слова, отдыхе в Грузии, - уверяет Гай. - Люди готовы сдавать жильё бесплатно и предоставлять разные дополнительные туры и бонусы, лишь бы привлечь туриста".
По его мнению, отдыхая в Грузии, украинцы тем самым "нанесут урон планам России".
Фото: facebook/Gai Miroslav
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