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На Украине предложили атаковать Россию ядерным мусором

07 августа 2020, 22:25  •  9 • Политика
Фото: www.globallookpress.com
Киевский стратег придумал четыре способа победить Москву
Украина в состоянии соорудить грязные ядерные бомбы из отходов и с их помощью атаковать Россию. С таким предложением выступил некий украинский "военный эксперт" Максим Кухар в эфире интернет-канала UkrLife.
Сей специалист придумал целых четыре сценария "победы над РФ".
Во-первых, считает он, можно забросать Россию ядерным мусором, для чего понадобится "несколько десятков миллиардов долларов". Для создания подобного оружия он предложил использовать советские СС-20 и начинить их ядерными отходами. Таких ракет можно сделать аж с полтысячи, заметил украинец.
"Этот будет тот ударный ядерный кулак, который будет сдерживать врага от дальнейшего наступления на нас или представлять какую-то угрозу при других геополитических комбинациях", – сказал пан Кухар.
Вторым беспроигрышным вариантом он назвал создание "пять-семь-десять тысяч крылатых ракет ближней и средней дальности", которые у США – нынешних любимцах Незалежной – базируются на эсминцах. С таким оружием Киеву не будет страшна никакая Москва, полагает эксперт.
"Никакая Россия на нас не нападет, потому что у президента (Владимира) Зеленского будет кнопка, которая отправляет всю Россию в средние века", – пригрозил пан Кухар.
Данный план также обойдется Украине в "несколько десятков миллиардов долларов", подсчитал специалист.
Третий вариант спасения соборной Кухар видит в усилении Вооруженных сил страны, а четвертый - во вхождении Украины в западные военные блоки и коалиции, которые противостоят России.
Пользователи в комментариях особо обратили внимание на предложение забросать РФ ядерными бомбами и обратить нашу страну в средневековые времена. Они задались вопросом, задумывался ли украинский стратег об ответной реакции Москвы (пунктуация и орфография сохранены оригиналов):
"И эксперту не приходит в голову, что Россия может ответить. Типа а нас за що?", "Мы ж не сможем ответить потому как будем в средних веках,эксперт не соврёт", "Почаще приглашайте таких гостей, а то скучновато у вас без шизов", "Таких надо на корпоративы приглашать, успех гарантирован, все валятся будут под столом и разберут на цитаты", "Теперь Путин ну точно не нападёт....Страх и ужОс поселился в его сердце".
Ранее сегодня "Утро.ру" писало о развенчании в Незалежной "мифов" со стороны РФ, которые касаются украинского ракетного комплекса "Нептун". В Киеве встали на защиту своего оружия, доказывая, что оно имеет корни не советского ВПК, а изобретено в короткие сроки конструкторами соборной.

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