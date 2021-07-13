На Украине предлагают отменить запрет на русский язык

Депутаты украинской партии "Слуга народа" предложили ослабить закон о запрете русского языка. Они говорят, что нужно дать детям возможность учиться на русском.

Украинские депутаты предложили разрешить детям в стране учиться на русском языке. С такой инициативой выступили члены партии "Слуга народа" Андрей Клочко, Александра Корниенко и Максим Бужанский.

Они подготовили проект, который вносит правки в закон о тотальной украинизации. Также члены партии выступают за отмену штрафов за нарушение языкового законодательства и считают, что необходимо разрешить смотреть фильмы и сериалы на русском.

Также депутаты считают, что госслужащим незачем сдавать экзамен на знание украинского. Пока инициатива не была представлена в парламенте.