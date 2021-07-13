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На Украине предлагают отменить запрет на русский язык
13 июля 2021, 14:45 • 302 • Политика
Депутаты украинской партии "Слуга народа" предложили ослабить закон о запрете русского языка. Они говорят, что нужно дать детям возможность учиться на русском.
Украинские депутаты предложили разрешить детям в стране учиться на русском языке. С такой инициативой выступили члены партии "Слуга народа" Андрей Клочко, Александра Корниенко и Максим Бужанский.
Они подготовили проект, который вносит правки в закон о тотальной украинизации. Также члены партии выступают за отмену штрафов за нарушение языкового законодательства и считают, что необходимо разрешить смотреть фильмы и сериалы на русском.
Также депутаты считают, что госслужащим незачем сдавать экзамен на знание украинского. Пока инициатива не была представлена в парламенте.
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