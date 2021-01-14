На Украине празднуют победу по поводу решения Европейского суда

Глава Минюста Денис Малюська считает победой решение ЕСПЧ перейти к рассмотрению по существу дела Украины против России по вопросу принадлежности Крыма. Решение суда он прокомментировал на своей официальной странице в соцсети в четверг, 14 января.«Победа! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в ЕСПЧ! Сегодня ЕСПЧ огласил решение, которым признал приемлемым дело Украины против России (по Крыму) и перешел к рассмотрению дела по существу», — написал министр.Он отметил, что в деле есть несколько важных аспектов.«Юридический: мы шаг за шагом доказываем судебными решениями факты агрессии и преступного поведения Российской Федерации на территории нашего государства. Решения судов — это не политические заявления. Рано или поздно такие решения будут иметь юридические последствия для топ-чиновников страны-агрессора.Коммуникационный: и мы, и Совет Европы даем мощный месседж: Крым остается в наших приоритетах, мы все помним и будем настигать всех причастных», — написал министр.Украинский министр добавил, что решение ЕСПЧ является мощным юридическим ударом по «мифологии, которую использует Россия в гибридной войне».«В противодействии гибридной войне Россия поддерживает миф о “мирном” и “правомерном” “присоединении” Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене…Крым — это история вооруженной агрессии и грубых нарушений прав человека, а не “референдума” и “мирного волеизъявления”», — подчеркнул глава глава Минюста.Как сообщалось, суд признал частично приемлемой жалобу Украины. В России заявляют, что ЕСПЧ сделал вывод о недоказанности ряда обвинений Украины.