На Украине пожаловались на унижение со стороны США

Действия киевской власти окончились серьезнейшим провалом во внешней политике из-за своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала.«Один тот факт, что об Украине уже говорят без Украины — какие бы там в Вашингтоне ни говорили слова. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий», — сказал он в эфире украинского ТВ.Впрочем, продолжая тешить себя надеждами, Бала заявляет, что Белый дом «унизительно» относится лишь к киевской власти, но не к Украине или к украинскому народу.Бала предложил досрочные парламентские выборы как единственный выход из сложившейся «катастрофической ситуации на внешней арене».«Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий, и меньше мы потратим времени», — заключил он.