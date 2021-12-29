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На Украине пожаловались на унижение со стороны США
29 декабря 2021, 07:15 • 82 • Украина
Действия киевской власти окончились серьезнейшим провалом во внешней политике из-за своего непрофессионализма, заявил украинский политтехнолог Виталий Бала.
«Один тот факт, что об Украине уже говорят без Украины — какие бы там в Вашингтоне ни говорили слова. Это как раз и есть следствие того непрофессионализма конкретных действий», — сказал он в эфире украинского ТВ.
Впрочем, продолжая тешить себя надеждами, Бала заявляет, что Белый дом «унизительно» относится лишь к киевской власти, но не к Украине или к украинскому народу.
Бала предложил досрочные парламентские выборы как единственный выход из сложившейся «катастрофической ситуации на внешней арене».
«Нужно, чтобы к управлению страной приходили люди, которые в этом понимают. Это единственный выход. Чем скорее мы это сделаем, тем меньше будет негативных последствий, и меньше мы потратим времени», — заключил он.
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