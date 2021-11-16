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На Украине пожаловались на раздавленного Путиным Зеленского

16 ноября 2021, 09:30  •  272 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Некоторым стыдно за несостоятельного президента
Экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный выступил с разгромной речью в отношении украинского главнокомандующего Владимира Зеленского. Незалежного политика поражает, что его президент оказался абсолютно беспомощным перед российским лидером Владимиром Путиным.
Бессмертный проанализировал ситуацию, которая сложилась на Украине после выхода двух серьезных материалов. Речь идет о путинской статье "Об историческом единстве русских и украинцев" и медведевской "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством".
Бессмертный убежден, что лидера украинцев отчитали, как мальчишку, и очень стыдиться такого исхода. Политик отметил, что глава государства так и не смог дать достойный ответ на критические статьи нынешнего и бывшего президентов России. Он уверен, что по факту Зеленский был унижен и размазан этими материалами, однако не сумел подобрать слова, чтобы дать отпор.
Судя по всему, Бессмертного весьма печалит, что его родной страной управляет такой слабый президент. Политик посетовал, что главнокомандующий "не знает ответы на элементарные вопросы" и ведет себя "как двоечник". Бессмертный, как и многие незалежные, пребывает в уверенности, что сейчас якобы разворачивается российско-украинская война. В такой тяжелой ситуации президент обязан дать ответы на поставленные Россией вопросы.
Тем временем, антироссийская риторика на Украине не замолкает. Недавно советник Зеленского назвал срок "вторжения" Москвы в Незалежную.

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