Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского...
Главная / Политика

На Украине пожаловались на отсутствие переговоров по газу с Россией

30 ноября 2021, 09:35  •  104 • Политика
Фото: Jan Koller/CTK/www.globallookpress.com
Незалежная не может остановить "Северный поток-2"
Руководитель государственной энергетической компании Украины пожаловался, что "Нафтогаз" до сих пор не может заключить с российской стороной контракт о транзите голубого топлива. По словам Юрия Витренко, Москва даже на неофициальном уровне не делает намеков о новом соглашении при том, что Киев уже успел обговорить ситуацию с Берлином и Вашингтоном.
Чинов подчеркнул, что и США, и Германия, и Незалежная выступают за продолжение транзита газа, но Россия якобы не настроена на диалог по вопросу поставок энергоресурсов. В то же время, по его словам, Украина не может наложить вето на проект "Северный поток-2".
Витренко сообщил информагентству Reuters, что Незалежная участвует в процессе сертификации российского газопровода, однако даже это обстоятельство не дает ей возможности остановить ГТС. Он отметил, что после допуска со стороны немецкого регулятора Россия якобы будет использовать СП-1 и СП-2 для давления на Европу и лишит Украину транзитных потоков.
К слову, раннее в Германии подсказали "Газпрому" способ сэкономить на транзите голубого топлива через Незалежную. Аналитики издания Handelsblatt подчеркнули, что скорый запуск "Северного потока – 2" позволит российской стороне не тратить много средств на транзит газа через украинскую ГТС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



104
Источник
Похожие новости
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
30 ноября 2021, 03:45
Политолог Кот резко ответил призвавшему "развалить Россию": "Вызывает вопросы о вменяемости"
30 ноября 2021, 00:15
Россия так и не избавилась от "застарелой проблемы". В Совбезе озвучили всё напрямую
30 ноября 2021, 03:45
Экс-разведчица США рассказала о суровом мире реальной политики: "Спросите у Наполеона"
30 ноября 2021, 02:00
Рогозин резко ответил угрожавшему России генсеку НАТО: "Хамят постоянно"
30 ноября 2021, 02:00
"Это не высылка": Представитель Госдепа заявила о поблажке для русских дипмиссий
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2021, 14:20
Кто станет президентом после Зеленского? Эксперт дал неожиданный прогноз по Украине
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
27 ноября 2021, 18:35
Хазин подтвердил теорию "большого шухера" элиты, не забыв о секретах Чубайса
25 ноября 2021, 00:05
Израильская авиация 10 минут била ракетами по Хомсу. Заслоном стали "Панцирь-С" и "Бук"
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
26 ноября 2021, 22:10
"Вы их людьми называете?": Зеленский удивил Захарову нацистскими откровениями
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.