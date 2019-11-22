На Украине поймали ещё одного террориста - он скрывался после убийства в России

Полиция Житомирской области не сообщила имя нового задержанного, сообщается лишь его возраст - 30 лет. По данным украинских правоохранителей, он является руководителем одной из террористических групп.

Задержанный родился в Луганской области и жил в России. В розыске террорист находился по линии Интерпола, его обвиняли в совершении убийства.

Как передаёт полиция Житомирской области, на территории Украины он скрывался во избежание ответственности за совершение данного преступления. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, но какая страна добивается его выдачи, полиция Украины не сообщает.

Ранее в минувшую пятницу один из главарей террористов по прозвищу Аль Бара Шишани был задержан в Киевской области в ходе спецоперации Украины, Грузии и ЦРУ США. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).