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На Украине поймали ещё одного террориста - он скрывался после убийства в России

22 ноября 2019, 15:09  •  15 • В мире
Украинские силовики сообщили о задержании в Житомире гражданина России, который был в международном розыске по подозрению в причастности к деятельности террористической организации. Ранее в пятницу под Киевом задержали другого террориста.
Полиция Житомирской области не сообщила имя нового задержанного, сообщается лишь его возраст - 30 лет. По данным украинских правоохранителей, он является руководителем одной из террористических групп.
Задержанный родился в Луганской области и жил в России. В розыске террорист находился по линии Интерпола, его обвиняли в совершении убийства.
Как передаёт полиция Житомирской области, на территории Украины он скрывался во избежание ответственности за совершение данного преступления. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции, но какая страна добивается его выдачи, полиция Украины не сообщает.
Ранее в минувшую пятницу один из главарей террористов по прозвищу Аль Бара Шишани был задержан в Киевской области в ходе спецоперации Украины, Грузии и ЦРУ США. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

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