На Украине появился "теневой президент": Политолог назвал имя

Политолог назвал "серого кардинала" Украины. "В стране возник теневой президент Андрей Ермак", - заявил украинский эксперт.

На Украине появился "теневой президент". Это глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом заявил украинский политолог Михаил Басараб в интервью журналу "Краина".

По его словам, Зеленский и Ермак действуют рука об руку, чтобы установить на Украине авторитарный режим. Для этого был отправлен в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков, возглавлявший ведомство с 2014 года. А следующим кандидатом на вылет является председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, считает политолог.

В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт (президента Владимира Зеленского и руководителя его офиса) демонстративно укрепляет власть,

- утверждает Басараб.

Украинский политолог отметил, что в последнее время Зеленский стал действовать гораздо жёстче.

Напомним, что Аваков занял пост главы МВД Украины вскоре после госпереворота в стране. Его считают куратором украинских националистических организаций.