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На Украине появился "теневой президент": Политолог назвал имя
25 сентября 2021, 20:05 • 220 • Политика
Политолог назвал "серого кардинала" Украины. "В стране возник теневой президент Андрей Ермак", - заявил украинский эксперт.
На Украине появился "теневой президент". Это глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом заявил украинский политолог Михаил Басараб в интервью журналу "Краина".
По его словам, Зеленский и Ермак действуют рука об руку, чтобы установить на Украине авторитарный режим. Для этого был отправлен в отставку глава МВД Украины Арсен Аваков, возглавлявший ведомство с 2014 года. А следующим кандидатом на вылет является председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, считает политолог.
- утверждает Басараб.
Украинский политолог отметил, что в последнее время Зеленский стал действовать гораздо жёстче.
Напомним, что Аваков занял пост главы МВД Украины вскоре после госпереворота в стране. Его считают куратором украинских националистических организаций.
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