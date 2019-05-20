На Украине появился новый президент. Кабмин ушел в отставку, а Рада готовится к роспуску

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Политические события на Украине в понедельник развивались самым стремительным образом. Утро началось с церемонии вступления в должность нового президента страны Владимира Зеленского. В течение дня все обсуждали объявленное им в инаугурационной речи решение распустить Верховную раду и назначить досрочные парламентские выборы. А вечер принес новое известие - об отставке правительства страны.

В своем первом обращении к украинскому народу, с которым новый глава государства выступил в стенах Верховной рады, он перечислил основные проблемы страны, назвал позором коррупцию высших должностных лиц и кратко сформулировал свои первые шаги, выделив в качестве приоритетной задачи установление мира в Донбассе.

Он отказался работать с прежним кабинетом министров, заявив, что правительство должно освободить место для тех, "кто будет думать о будущих поколениях". "Я не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о будущих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.

При этом он процитировал Рональда Рейгана - "американского актера, который стал классным президентом США": "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема". После этого он обратился к депутатам Верховной рады с просьбой принять ряд неотложных законов: об отмене депутатской неприкосновенности, об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также "многострадальный избирательный кодекс" с открытыми списками.

Он также потребовал от парламента уволить главу Службы безопасности, генпрокурора и министра обороны. "У вас на это два месяца", - обратился он к депутатам. "Сделайте это и повесьте себе медали. Это будут неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он и добавил: "Я распускаю Верховную раду восьмого созыва".

Досрочные выборы в Раду

Согласно конституции, внеочередные выборы в Верховную раду назначаются президентом и проводятся в течение 60 дней со дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий парламента. Зеленский уже подтвердил, что первым его указом будет указ о роспуске парламента. Вместе с тем он не уточнил, когда именно следует его ожидать. Но пригласил глав парламентских фракций на консультации по этому вопросу. Встреча назначена на вторник, 21 мая.

В течение всего дня украинские эксперты и политики обсуждали вопрос о том, согласятся ли с решением нового президента о роспуске Рады сами депутаты и есть ли у них законные основания оспорить или приостановить его.

"Я думаю, если указ [о роспуске Верховной рады] последует сегодня, то вероятная дата выборов - 14 июля, - сказал ТАСС украинский политолог, директор центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. - Противники роспуска будут апеллировать к тому, что это незаконно, но три года коалиции нет. Я думаю, что у Зеленского на этой неделе будут решения судов, которые установят факт отсутствия коалиции, а дальше начнется общение спикера Верховной рады Андрея Парубия со следователем".

С ним солидарен директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В беседе с корреспондентом ТАСС он подчеркнул, что "нет сомнений в том, что досрочные выборы будут, вопрос может быть только в дате". "Все партии, которые участвовали в президентских выборах, сейчас готовы и к парламентским, - продолжал он. - Но могут быть еще и суды, если фракции Рады решатся обжаловать решение о роспуске. В этом случае выборы могут состояться не через 60 дней, а немного позже".

Однако судья Окружного административного суда Киева Богдан Санин считает, что никакой суд не может остановить действие указа президента страны о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. "Остановка указа президента Украины не допускается. Прямой запрет на такие действия предусмотрен кодексом", - написал он в Facebook. Судья также сообщил, что не может быть применена судом и обеспечительная мера, которая бы запретила Центральной избирательной комиссии осуществлять подготовку к выборам.

По его словам, избирательный процесс на внеочередных выборах начинается на следующий день после официального опубликования указа главы государства. Решение о роспуске принимается после консультаций президента с главой Рады, его заместителями и главами депутатских фракций. При этом позиция руководства Рады и депутатов является лишь консультативной, они не могут заблокировать принятое главой государства решение о роспуске парламента.

Депутаты не против

Как ни затягивала уходящая украинская власть инаугурацию Зеленского, как ни стремилась она избежать давно обещанного им роспуска Рады, но после сегодняшнего выступления нового президента представители практически всех парламентских фракций заявили о готовности выполнить его волю. Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко приветствовала решение Зеленского и заявила о готовности идти на досрочные выборы. По ее мнению, "парламент "наработал" на досрочные выборы, не принимая необходимые для страны законы". "Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам, и, без сомнения, мы в них примем участие", - сказала политик в видеообращении, которое опубликовала на странице в Facebook.

С удовлетворением восприняли решение о роспуске Рады и депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь". "Мы рады, что есть объявление о роспуске Верховной рады, потому что не может парламент с уровнем доверия в 4% принимать законодательные акты и управлять страной, так как у нас парламентско-президентская республика. Поэтому я очень доволен", - сказал основатель партии Юрий Бойко. А его соратница по партии Наталия Королевская отметила, что растущая поддержка "Оппозиционной платформы - За жизнь" дает ее представителям "уверенность в возможности сформировать и парламентское большинство, и действительно эффективный кабинет министров, который будет работать ради людей, а не ради собственных рейтингов". При этом на пост премьера партия, по ее словам, может выдвинуть кандидатуру Юрия Бойко - "человека с огромным политическим опытом и историей успеха по выводу Украины из кризиса и восстановлению экономики страны".

Полную поддержку планам Зеленского высказал лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовой. Он предложил немедленно "созвать внеочередное заседание Рады и рассмотреть изменение избирательного закона, снятие депутатской неприкосновенности, восстановление наказания за незаконное обогащение" - все те законы, которые призвал принять Зеленский в своей инаугурационной речи. Затягивание же с этими решениями, по словам Садового, "закапывает остатки авторитета Рады".

Не встретили явного противодействия планы Зеленского и среди депутатов, группировавшихся вокруг бывшего главы государства. Распускать парламент - "это право президента", сказал первый заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" (БПП) Игорь Кононенко. "Он им воспользовался, поэтому будем готовиться к досрочным парламентским выборам", - сообщил представитель БПП в комментарии изданию "Украинская правда". На вопрос, будет ли парламент как-то бороться с таким решением, Кононенко ответил: "А зачем? Давайте жить в правовом государстве".

Даже от представителей фракции "Народный фронт", которая в конце прошлой недели заявила о выходе из коалиции, - что в принципе могло бы положить начало судебным спорам о праве президента на роспуск парламента - пока не прозвучало никаких возражений против этого решения. "Вариантов нет, будем идти на [досрочные] выборы", - сказал депутат Рады от "Народного фронта" Игорь Котвицкий, добавивший, что будет ребрендинг партии и "Народный фронт" пойдет на выборы с новым названием.

И только лидер Радикальной партии Олег Ляшко высказал явное недовольство решением Зеленского, назвав его незаконным, хотя и добавил, что препятствовать ему не будет.

Гройсман собрался в депутаты

Последней громкой новостью дня стало заявление главы правительства Украины Владимира Гройсмана о решении сложить полномочия, что автоматически означает отставку всего правительства.

"Я принял решение после очередного заседания правительства в среду подать в отставку", - заявил он на брифинге в Киеве.

Он напомнил, что по закону кабинет министров Украины слагает свои полномочия перед новоизбранным парламентом. "Однако, несмотря на это, я решил подать в отставку после сегодняшнего заявления Зеленского", - указал он. Гройсман заявил, что ему не стыдно за три года своего премьерства. "Мне не стыдно за то, как мы реагировали на вызовы, которые были перед нами. И я предложил президенту, парламенту, чтобы мы вместе сформировали повестку дня и очень быстро начали принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Но президент избрал другой путь, - сказал премьер. - Я считаю, что он сегодня своим заявлением взял на себя всю ответственность за все те угрозы, которые стоят на повестке дня".

Вместе с тем Гройсман заявил, что не планирует покидать политику и будет баллотироваться в Верховную раду. "Я уверен в том, что мы еще много сделаем в будущем, - сказал он. - И в новом парламенте я совместно со своими единомышленниками сформирую профессиональную команду, которая будет способна служить государству и делать страну успешной".