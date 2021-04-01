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На Украине появились школьные учебники с картой страны без Крыма

01 апреля 2021, 11:30  •  7 • Политика
Фото: Evgen Kotenkoukrinform/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Такое "нарушение" допущено в пособиях для девяти- и десятиклассников
На Украине очередной переполох. Обнаружилось, что в школьных учебниках опубликована карта страны без Крыма.
"Ошибка" допущена в пособиях по истории для девятых и десятых классов. Ее увидели два специалиста – Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
Учебники вышли в 2017-м и 2018 году. Они опубликованы издательством "Грамота", указано на сайте "Историческая правда".
Ранее украинский МИД закатил Турции истерику из-за карты с российским Крымом. Внешнеполитическое ведомство Незалежной потребовало "удалить недостоверное" изображение.
До этого один из депутатов Верховной рады показал реальную карту Незалежной. И на этом изображенн отсутствовал Крым.
Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастооля проголосовали за это. В Киев продолжают утверждать, что регион находится на территории Украины, но "временно оккупирован".

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