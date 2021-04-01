На Украине появились школьные учебники с картой страны без Крыма

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Такое "нарушение" допущено в пособиях для девяти- и десятиклассников

На Украине очередной переполох. Обнаружилось, что в школьных учебниках опубликована карта страны без Крыма.

"Ошибка" допущена в пособиях по истории для девятых и десятых классов. Ее увидели два специалиста – Валерий Рыжков и Виталий Скальский.

Учебники вышли в 2017-м и 2018 году. Они опубликованы издательством "Грамота", указано на сайте "Историческая правда".

Ранее украинский МИД закатил Турции истерику из-за карты с российским Крымом. Внешнеполитическое ведомство Незалежной потребовало "удалить недостоверное" изображение.

До этого один из депутатов Верховной рады показал реальную карту Незалежной. И на этом изображенн отсутствовал Крым.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, после референдума, на котором подавляющее большинство жителей полуострова и Севастооля проголосовали за это. В Киев продолжают утверждать, что регион находится на территории Украины, но "временно оккупирован".

