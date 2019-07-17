На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции

За пять дней до выборов в Верховную раду на Украине найден мертвым кандидат в депутаты от партии "Оппозиционный блок" Василий Мосякин. Подробностями случившегося поделилась экс-нардеп Елена Бондаренко.

По её информации, политик был найден мертвым в собственном кабинете. Следователи пока не знают, сам ли ушел из жизни или ему помогли. Бондаренко считает, что к делу может быть причастен главный конкурент погибшего политика на выборах.

"Его основной конкурент — одиозный местный "царек"-латифундист Корнацкий", - говорится в сообщении экс-нардепа.

Бондаренко принесла свои соболезнования семье Мосякина. Также она добавила, что виделась с погибшим буквально неделю назад, встречалась в Первомайске. По словам Бондаренко, политик был полон позитива и вряд ли планировал сводить счеты с жизнью.