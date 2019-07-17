Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Напоминает Ельцина": В Сети "простились" с главой Еврокомис...
Киев снова перед выбором: Зеленский ведет себя как царь! Но хоть «Славу Украине»...
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
Лавров заявил, что Россия не навязывает гражданство жителям Донбасса
Главная / Политика

На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депутаты от оппозиции

17 июля 2019, 03:24  •  25 • Политика
На Украине найден мертвым кандидат в депутаты Рады от оппозиции. Тело политика обнаружили в его кабинете. Следователи пока не знают, сам ли он ушел из жизни или ему помогли.
За пять дней до выборов в Верховную раду на Украине найден мертвым кандидат в депутаты от партии "Оппозиционный блок" Василий Мосякин. Подробностями случившегося поделилась экс-нардеп Елена Бондаренко.
По её информации, политик был найден мертвым в собственном кабинете. Следователи пока не знают, сам ли ушел из жизни или ему помогли. Бондаренко считает, что к делу может быть причастен главный конкурент погибшего политика на выборах.
"Его основной конкурент — одиозный местный "царек"-латифундист Корнацкий", - говорится в сообщении экс-нардепа.
Бондаренко принесла свои соболезнования семье Мосякина. Также она добавила, что виделась с погибшим буквально неделю назад, встречалась в Первомайске. По словам Бондаренко, политик был полон позитива и вряд ли планировал сводить счеты с жизнью.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
16 июля 2019, 20:54
"Всех на всех" или "никого на никого": Украина может сорвать договоренности с Россией по обмену пленными
17 июля 2019, 00:09
"Зачем так палиться": Скабееву позабавило, как постпред Украины пугает ею ООН
17 июля 2019, 03:24
"Все перевернулось с ног на голову": Пранкер Вован оспорит отказ в регистрации его кандидатуры на выборы в МГД
17 июля 2019, 00:09
"Напоминает Ельцина": В Сети "простились" с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером - видео
17 июля 2019, 03:24
Кремль не будет вмешиваться в кампанию по выборам в Мосгордуму
16 июля 2019, 14:24
Глава МИД Турции доступным языком объяснил НАТО смысл слова "оборона" на примере С-400
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 00:09
Кто теперь даст кредит Украине? МВФ в сентябре останется без главы
17 июля 2019, 00:09
В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мир...
17 июля 2019, 00:09
"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших его ...
17 июля 2019, 00:09
"Угадайте страну": Пенсионерку оштрафовали за то, что она слишком много отл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 июля 2019, 05:39
"Спасите лари": Грузинская экономика затрещала по швам – эксперты списывают на "русский фактор
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
14 июля 2019, 21:56
Россия возродила великую стройку СССР. И вот для чего
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
12 июля 2019, 22:39
"Его цель - не помочь украинцам": От журналиста, оскорбившего Путина, отвернулись даже националисты Незалежной
11 июля 2019, 20:39
"Когда хванчкары выпито столько...": Грузинская журналистка впала в истерику от интервью с Петром Толстым - видео
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.