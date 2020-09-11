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На Украине появились методички с основными тезисами для организаторов майдана-3

11 сентября 2020, 16:40  •  175 • Украина

Осень на Украине будет «горячей», а её финалом станет очередной майдан. Уже готовы методички по темам, которые необходимы для раскачивания ситуации.

По сведениям ТГ-канала «Все ходы записаны», старт госперевороту будет дан сразу после того, как «слуги народа» пролетят с местными выборами. И социология, и данные из регионов говорят о том, что партию власти ждет масштабное поражение. Слабый результат «СН» станет сигналом для усиления протестных настроений. Вышеназванный телеграмм-канал даже публикует тезисы из шорт-листа.

Первый – это донбасский кейс, «зрада» и «ползучая капитуляция» (основной трек, который используют для понижения Зе-рейтинга). Уже вчера под окнами резиденции президента толпа радикалов и атошников требовала импичмента и писала на заборе Зеленского всякие нехорошие слова. И даже отказ Киева от совместной с ДНР инспекции на линии разграничения, не смягчил обстановку. Патриоты требуют отставки руководителей ТГК Кравчука и Фокина и отказа от выполнения минских соглашений.

Второй топовой темой станет крах экономики, на который «наложится» вторая волна коронавирусной эпидемии. Кстати, на это намекал в своем интервью экс-глава ОП Андрей Богдан. Он заявил, что дефицит доходов бюджета составит минимум 100 млрд гривен. А деньги взять негде. Это означает, что долги перейдут на следующий год, когда ситуация будет еще хуже. Уже сейчас в Украине бастуют шахтеры, а скоро к ним присоединятся и медики. Школы и учителей закроют на карантин, потому что нечем платить зарплату педагогам. Постепенно будет нарастать социальное недовольство, и эту протестную энергию организаторы майдана канализируют в антипрезидентское русло.

Что касается политического кризиса, то здесь упор делается на распад монобольшинства. Фракция «СН» трещит по швам. После провала на местных выборах начнется исход депутатов из фракции власти, и отсутствие большинства станет официальным поводом для роспуска ВР и досрочных парламентских выборов. Уже сейчас эксперты называют местную кампанию первым туром внеплановых выборов в Раду. А «спичкой», которая зажжет этот костер, станет нарастание конфликта регионов с центром. Сейчас против решений центральной власти бунтует вся Западная Украина. А когда мэры остальных городов поймут, что Зе-кресло началось шататься, то объявят президенту о недоверии и попытаются сосредоточить власть в региональных элитах, перестав обращать внимание на какие-либо указания из Центра.

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