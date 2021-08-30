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На Украине появились коты-"нацисты"
30 августа 2021, 19:50 • 47 • Политика
На Украине, где ультраправые радикалы считаются привилегированным классом, появились коты-"нацисты". Животные, в отличие от их хозяев, человеконенавистническую идеологию сами не выбирали.
Об этом в понедельник рассказал бывший депутат Верховной рады Константин Журавко. Он выложил в соцсетях фотографию найденного волонтёрами в Херсоне бездомного кота, у которого на внутренней стороне одного уха была вытатуирована свастика, а на внутренней стороне второго - эмблема СС.
Политик обратил внимание на то, что местные СМИ эту историю решили не освещать. Экс-депутат подчеркнул, что татуирование животных - это не просто распространение запрещённой идеологии, это ещё и живодёрство.
- пишет Журавко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Скриншот: ВКонтакте/Константин Журавко
Напомним, что Украина взяла курс на поддержку националистов после госпереворота 2014 года. Она объявила лозунг людей, сотрудничавших с нацистской Германий и устраивающих этнические чистки, официальным приветствием, а также стала закрывать глаза на преступления праворадикалов. Так, например, до сих пор не привлечены к ответственности националисты, которые сожгли Дом профсоюзов с людьми внутри, убили журналистов Олеся Бузину и Павла Шеремета.
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