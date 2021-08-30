Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Визит Зеленского в США теряет смысл": Байден уже отдал приказ Пентаго...
"Россия сдастся без боя": Болгарские читатели разоблачили "глупос...
Русских попытались подловить с земли. Провокация в Сирии провалилась
Пентагон молчит 20 лет: В "таране" Boeing 11 сентября обнаружены несты...
Главная / Политика

На Украине появились коты-"нацисты"

30 августа 2021, 19:50  •  47 • Политика
На Украине, где ультраправые радикалы считаются привилегированным классом, появились коты-"нацисты". Животные, в отличие от их хозяев, человеконенавистническую идеологию сами не выбирали.
Об этом в понедельник рассказал бывший депутат Верховной рады Константин Журавко. Он выложил в соцсетях фотографию найденного волонтёрами в Херсоне бездомного кота, у которого на внутренней стороне одного уха была вытатуирована свастика, а на внутренней стороне второго - эмблема СС.
Политик обратил внимание на то, что местные СМИ эту историю решили не освещать. Экс-депутат подчеркнул, что татуирование животных - это не просто распространение запрещённой идеологии, это ещё и живодёрство.
Вот такой он - сегодняшний нацистский "патриотизм" укрофашистов, которые не щадят ни людей, ни животных. Как говорится, "вобьём нацизм в кошек и собак"! Возможно, в будущем они начнут зиговать и кричать: "Слава Украине!"
- пишет Журавко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Скриншот: ВКонтакте/Константин Журавко
Напомним, что Украина взяла курс на поддержку националистов после госпереворота 2014 года. Она объявила лозунг людей, сотрудничавших с нацистской Германий и устраивающих этнические чистки, официальным приветствием, а также стала закрывать глаза на преступления праворадикалов. Так, например, до сих пор не привлечены к ответственности националисты, которые сожгли Дом профсоюзов с людьми внутри, убили журналистов Олеся Бузину и Павла Шеремета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





47
Источник
Похожие новости
30 августа 2021, 04:15
"Гримаса канцлера Германии - и никаких объятий": Как прощались Путин и Меркель
30 августа 2021, 06:05
США открыли "охоту" на русских в третьих странах. Жертв десятки - дипломат
30 августа 2021, 00:35
В Египте оценили планы России на расширение близ Суэцкого канала
30 августа 2021, 12:30
Почему Белый дом перенес встречу Байдена и Зеленского: политолог дал ответ
30 августа 2021, 08:50
"Даже Тихановскую так не мариновали": встречу Байдена и Зеленского перенесли
30 августа 2021, 12:30
"Надежды рухнули": Депутаты Рады написали "челобитную" в Вашингтон с просьбой о помощи
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2021, 15:00
Русские расхохотались в ответ на "оглушительный визг" главы "Нафтогаза": "Вкусно" сказал"
25 августа 2021, 03:15
"Грантоеды" идут на восток. США хотят перенести в Донбасс схему внешнего управления Украиной
24 августа 2021, 00:40
"Возраст берёт своё": Байдена "отправили на покой" после провала в прямом эфире
25 августа 2021, 03:15
"Талибан"* назвал две страны, которым можно не бояться боевиков
26 августа 2021, 11:20
"А у вас почём?": Вопрос из "оккупированного" Луганска поставил в тупик украинских телеведущих
29 августа 2021, 17:15
На Украине заявили о будущей "жертве" Зеленского
27 августа 2021, 00:10
На прощание Меркель из Украины выпустили истеричное послание
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.