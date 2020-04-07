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На Украине появилась купюра в 17 тысяч гривен

07 апреля 2020, 21:35  •  141 • Украина

В связи с ужесточением карантина из-за пандемии коронавируса на Украине за его нарушение введено наказание — штрафы: от 17 тысяч до 34 тысяч гривен для обычных граждан, и от 34 тысяч до 170 тысяч гривен для чиновников или высокопоставленных лиц.

Нарушителям карантинных мероприятий шрафы выписывают правоохранители, кроме того, такими полномочиями наделены сотрудники ЖЭКов.

Украинцы уже отреагировали на это решение властей и «выпустили» купюру номиналов в 17 тысяч гривен с портретом министра МВД Арсена Авакова.

Адвокат Александр Лещенко призывает украинцев не игнорировать оплату штрафов. Их все равно взыщут. Для начала полицейские выпишут протокол и передадут его в суд. Затем суд вынесет постановление. Постановление суда является исполнительным документом.

Далее постановление направляется в государственную исполнительную службу по месту постоянного проживания или регистрации оштрафованного лица.

После этого государственный исполнитель открывает соответствующее исполнительное производство.

Адвокат также отметил, что в случае невыполнения решения суда, в первую очередь, накладывается арест на все имущество должника: движимое и недвижимое, блокируются любые банковские счета - карточки, депозиты.

Если человек не имеет таких счетов, то описывается ее движимое и недвижимое имущество - автомобиль (и так далее), и на публичных торгах такое имущество реализуют. За счет реализации описанного имущества и погашают этот долг. Дополнительно лицо еще и заплатит 10% от суммы штрафа государственному исполнителю.

Так что адвокат призывает с этим не шутить.

Отметим, с момента введения наказания, только за два дня в Киеве полиция составила 60 протоколов за нарушение режима обсервации. И пять человек суд уже оштрафовал на 17 000 гривен.

Также, на 17 тысяч гривен «попали» пятеро мужчин, которые нарушили карантин, в Днепре.

А в Полтавской области 21-летнего жителя Чутовского района, вернувшегося из Польши, трижды оштрафовали за нарушение правил самоизоляции.

Всего, по данным украинской полиции, на сегодняшний день составлено почти 4 тысяч админпротоколов за нарушение правил карантина и открыто около 50 уголовных дел.

«Они вообще подумали, откуда на Украине сейчас у населения есть деньги на штрафы? Людям уже просто не на что жить! Уже неоднократно были зафиксированы голодные обмороки в Киеве, Мариуполе, Одессе, Виннице и Львове — и как в таких условиях можно еще выплачивать дополнительно вводимые государственные поборы? Я считаю, что власти тем самым провоцируют свой народ на грабежи, убийства и другие преступления, совершаемые на корыстной почве», - возмутился экс-нардеп Алексей Журавко.

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