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На Украине потребовали возбудить уголовное дело против Зеленского
18 марта 2020, 15:35 • 80 • Политика
Порошенко назвал действия нового лидера страны "ползучей капитуляцией"
С требованием возбудить уголовное дело против Зеленского выступил бывший глава государства Петр Порошенко. Поводом к резкому заявлению послужили слухи о том, что действующий президент якобы пытается свернуть с курса НАТО, а в Киеве ведутся разговоры о возобновлении подачи воды в Крым.
"Реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", – заявил Порошенко в своем Телеграм-канале.
Порошенко подчеркнул, что Зеленский сводит на нет усилия его команды, которая долгое время пыталась заставить Россию ответить "за агрессию" в адрес Украины.
Также бывший президент Незалежной назвал "ползучей капитуляцией" решение создать Консультативный совет с республиками Донбасса.
Порошенко потребовал от генпрокуратуры и СБУ возбудить против Зеленского уголовные дела "по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет", сообщает "Подмосковье Сегодня".
Ранее "Утро" рассказало об отказе Порошенко соблюдать карантин.
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