Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Две ракеты: Иран рассказал об ударе по украинскому Boeing
"Такого рода войны не было": Соловьёв назвал "самую беспощадную и...
Одна полная отставка и одобренный кандидат: новое правительство России пока форм...
Манит и зовет
Главная / Украина

На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России

21 января 2020, 17:54  •  135 • Украина
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
 
РИА Новости
 

Как отмечается, компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту «антиконкурентных действий при поставках».

По их данным, из-за субсидирования доля российских нефтепродуктов на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом значительно сократились поставки из Белоруссии, Литвы и Польши.

«Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в сообщении.

В июле 2019 года украинское правительство ввело спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 октября они составляют 4% и 3% соответственно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



135
Источник
Похожие новости
21 января 2020, 04:54
Большой оригинал: почему Филарет требует от Варфоломея вернуть документ о ликвидации раскольнической УПЦ КП
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт Донецк
20 января 2020, 22:24
Под Киевом участник боевых действий в Донбассе застрелил мужчину
21 января 2020, 14:39
Лондон сожалеет о включении украинского герба в пособие по экстремизму
21 января 2020, 14:54
Не сторговались?
20 января 2020, 19:09
На Украине вновь осквернили памятник жертвам холокоста
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 января 2020, 11:39
Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости
21 января 2020, 11:39
"Путин, остановись!!!": Соцсети о "правительствопаде" в Узбекиста...
21 января 2020, 11:39
И Зеленский наш? Президент проговорился: Украины нет
21 января 2020, 01:54
"Зачем вы проснулись и начинаете работать более активно?" Володин вопросом ...
21 января 2020, 08:09
«Идеологический удар для Киева»: пять лет назад ополченцы освободили от ВСУ аэропорт ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 января 2020, 02:54
"Не "Искандер-М": Обломки ракеты, упавшие в Казахстане, идентифицированы
19 января 2020, 10:54
"Истеричность" Лукашенко оставит Белоруссию без газа? Эксперт заявил о тупике для Минска
17 января 2020, 13:24
Сваливают свой провал: "Столкновение" русских и американцев в Сирии вскрыло истинную ярость США - политолог
18 января 2020, 18:39
"Не деревянная – живая". Почему глава Эстонии "взгрустнула" по России
18 января 2020, 21:54
Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России
19 января 2020, 14:09
Мишустин собирает команду: кто войдёт в новое правительство и кого туда не возьмут
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.