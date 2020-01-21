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На Украине потребовали повысить пошлины на топливо из России
21 января 2020, 17:54 • 135 • Украина
«Укртатнафта», «Укрнафта» и «Укргаздобыча» потребовали от правительства Украины увеличить пошлины на дизельное топливо и сжиженный газ из России. Об этом сообщает пресс-служба «Укртатнафты».
РИА Новости
Как отмечается, компании подали совместное заявление в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по факту «антиконкурентных действий при поставках».
По их данным, из-за субсидирования доля российских нефтепродуктов на рынке дизтоплива достигла 47%, по сжиженному газу — 55%, при этом значительно сократились поставки из Белоруссии, Литвы и Польши.
«Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин субсидированного импорта по ставке 8,46%», — говорится в сообщении.
В июле 2019 года украинское правительство ввело спецпошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа. С 1 октября они составляют 4% и 3% соответственно.
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