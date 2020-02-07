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На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО
07 февраля 2020, 19:39 • 131 • Украина
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.
РИА Новости
Он отметил, что некоторые украинские бригады «по-прежнему находятся в ужасных условиях».
«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов — чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», — сказал Загороднюк.
По его словам, также планируется отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.
Ранее в Вооружённых силах Украины ввели новые воинские звания по стандартам Североатлантического альянса.
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