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На Украине построят две военные базы по стандартам НАТО

07 февраля 2020, 19:39  •  131 • Украина
В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО. Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию KyivPost.
 
РИА Новости
 

Он отметил, что некоторые украинские бригады «по-прежнему находятся в ужасных условиях».

«Мы планируем построить несколько хороших инфраструктурных объектов — чтобы все видели, что у нас также могут быть базы, соответствующие стандартам НАТО», — сказал Загороднюк.

По его словам, также планируется отремонтировать и оборудовать помещениями для тренировок и проживания военный учебный лагерь в Широком Лане Николаевской области.

Ранее в Вооружённых силах Украины ввели новые воинские звания по стандартам Североатлантического альянса.

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