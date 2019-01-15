На Украине посоветовали не иронизировать на тему ″акта на проникновение″: ″Наличие расписки может сыграть злую шутку″

На Украине считают, что изменения в Уголовный кодекс страны, связанные с добровольным согласием на половой акт, - не повод для юмора. Уполномоченный по вопросам гендерной политики Незалежной Екатерина Левченко посоветовала не иронизировать на тему ″акта на проникновение″. ″Наличие расписки может сыграть злую шутку″, - считает омбудсмен.

С 11 января на Украине вступили в силу изменения в Уголовный кодекс страны, связанные с добровольным согласием на половой акт. В Сети тут же отреагировали на это ироничными замечаниями, а одна из пар в Николаеве даже составила специальный ″акт на проникновение″, чем вызвала новый поток шуток. Однако украинские власти полагают, что новшество - не повод для юмора, сообщает Укринформ.

Уполномоченный по вопросам гендерной политики Незалежной Екатерина Левченко посоветовала украинцам не иронизировать на тему ″акта на проникновение″, заявив, что подобной ″расписки″ не нужно″.

″Наличие расписки может сыграть злую шутку″, - считает омбудсмен и акцентировала внимание на то, что ″документ″ может быть рассмотрен ″как написанный под принуждением".

При этом женщина обратила также внимание на то, что ″жертвам″ насилия вряд ли подобные ″акты″ покажутся смешными.

″Те, кто пострадал от сексуального насилия, думаю, очень болезненно воспринимают все эти шутки″, - пояснила чиновница.