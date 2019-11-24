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На Украине после ДТП госпитализирован уполномоченный по правам ребёнка

24 ноября 2019, 22:09  •  35 • Украина
Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба госпитализирован после того, как его автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Киевской области. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
 
© РИА Новости
 

«В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребёнок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализованы)», — написал он в Facebook.

Кулеба был уволен с поста детского омбудсмена бывшим главой государства Петром Порошенко в мае, а затем вновь назначен на должность 1 июня, соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.

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