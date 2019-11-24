На Украине после ДТП госпитализирован уполномоченный по правам ребёнка

Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба госпитализирован после того, как его автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Киевской области. Об этом сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«В результате аварии оба водителя и двое пассажиров (из них один ребёнок) второго транспортного средства получили телесные повреждения (госпитализованы)», — написал он в Facebook.

Кулеба был уволен с поста детского омбудсмена бывшим главой государства Петром Порошенко в мае, а затем вновь назначен на должность 1 июня, соответствующий указ подписал украинский президент Владимир Зеленский.