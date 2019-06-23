На Украине после аварийной посадки сгорел самолёт Ан-2

В Полтавской области Украины ликвидировано возгорание самолёта Ан-2, который совершил аварийную посадку. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«23 июня около 10:00 вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолёт Ан-2 с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в 11:00 пожар потушили.

По данным ведомства, в результате инцидента пострадали два члена экипажа. Они были госпитализированы с незначительными травмами.