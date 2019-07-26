На Украине попросили на выход как правящие, как и оппозиционные элиты • 202 • Аналитика









Что произошло и почему общество отказало в доверии как бывшей правящей элите, так и ее оппонентам? Проиграли все, сторонники Порошенко, Тимошенко, Ахметова, Коломойского, Медведчука и Пинчука, независимо от их политических предпочтений. Только несколько не знаковых фигур смогли победить в своих округах, в остальных тотальная победа Зеленского или никому не известных самовыдвиженцев.



Никто из политологов и социологов не ожидал такого расклада. Представители старой политической элиты в шоке от произошедшего. Их знаковые фигуры попали в парламент через проходные части партийных списков различных партий, но их теперь там будет мало и все будет решать Зеленский через подконтрольную ему фракцию.



Почему старой элите отказали в доверии

Основная причина потери старой элитой контроля над ситуацией кроется в полном разочаровании населения в ее деятельности на протяжении десятков лет. Она была практически несменяема, одни люди приходили, другие уходили, но в целом система оставалась неизменной. Представители элиты мигрировали из одной политической силы в другую, решали свои корыстные задачи и не особо задумывались о судьбе государства и тем более населения.



Протестное голосование в мажоритарных округах против действующей элиты показало ее крах в глазах населения Украины и нежелание видеть ее во власти. Народ устал от этой двуличной, вороватой и коррумпированной власти на всех уровнях, неприкрытого ханжества и лицемерия к нуждам общества. Элита расплачивается за свою неимоверную алчность и привычку все решать за деньги. Очень точно по этому поводу на страницах «Украина.ру» написал один корреспондент: «Бабло больше не гарантирует победу». Точнее о менталитете этих «народных избранников» не скажешь.



В обществе созрел огромный запрос на новую власть и «новые лица» во власти, оно не хочет видеть в управлении государством опостылевшие всем лица. У населения начался поиск новых фигур, на которых можно опереться и им доверять. На низовом уровне созрело решение о необходимости полной перезагрузки власти и начался стихийный процесс отторжения существующей кланово-олигархической системы управления страной и низвержение политической и чиновничьей номенклатуры и стоящей за ними олигархии. Оно было готово проголосовать за кого угодно, только не за «бывших». Запрос общества на перемены совпал с президентскими и парламентскими выборами и оно оказалось в плену своих иллюзий, связав свое будущее с бывшим юмористом и его труппой.



Кто победил старую элиту

Кто же победил «бывших» в схватке за парламент? Избранников от «Слуги народа» связывает только одно — они все «новые лица», ничем не связанные между собой. О них избиратель узнавал только в бюллетене, где он искал партию «Слуга народа» и ставил свою «галочку». Кто же эти новые вершители судеб Украины? Это никому не известные люди, отобранные по странному и не поддающемуся никакой логике критерию. Здесь блогеры, уличные активисты, свадебные фотографы, «офисный планктон», модели, телеведущие, охранники и секретарши. Вот такая гремучая смесь парламентариев теперь в подчинении у Зеленского. С одной стороны, это хорошо, они будут голосовать за все, что им прикажут, и Зеленский может проводить теперь любые законы. Но в случае его ослабления и падения рейтинга, что неизбежно последует, они будут предавать его и разбегаться по другим конкурирующим группировкам.



Например, по Харькову прошли никому и ничем не известные личности. Это преподаватели, чиновники низкого ранга, блогеры, есть даже одна юная дама с «сомнительной репутацией». Харьковские «монстры политики», всегда выигрывающие под руководством мэра Кернеса все выборы со 100-процентной результативностью, теперь оказались почти ни с чем, из 14 округов «слуги» взяли 12, только в двух «монстрам» удалось одержать победу. Пытался вернуться в верхний эшелон политики и вороватый бывший вице-премьер Семиноженко, но «слуги» его не пропустили.



В выборах по мажоритарным округам Зеленский наибольшую поддержку получил в крупных центрах, в Киеве он провел 13 депутатов из13, в Киевской области 8 из 9, в Днепропетровской области 18 из 18, в Харьковской области 12 из 14 и Одесской области 10 из 11. В итоге партия Зеленского набрала по партийному списку 123 голоса, по мажоритарным округам 133 голоса, всего в парламенте у него большинство 256 голосов. Эксперты при этом отмечают, что порядка 50 депутатов во фракции партии «Слуга народа» будут людьми Коломойского, и без него Зеленский вряд ли что может сделать. Теперь коалиция с другими партиями ему не нужна, но американцы усиленно навязывают ему коалицию с партией «Голос» Вакарчука в качестве «подсматривающего» за Зеленским в соблюдении интересов США. С таким составом парламента он может единолично принимать любые законы и при необходимости в зависимости от поставленной цели создавать ситуационное конституционное большинство с партиями нацистов или партией умеренных либералов в лице ОПЗЖ Медведчука — Бойко.



В борьбе за мажоритарные округа все решали не программы и даже не личности, а принадлежность к одной политической силе. Анализ результатов выборов наводит на мысль, что достаточно было включить в избирательный бюллетень обезьяну с указанием ее принадлежности к партии «Слуга народа», и она бы выиграла выборы.



Кто проиграл

Выборы проиграли такие известные «монстры» украинской политики, как Борис Колесников, Елена Бондаренко, Владимир Литвин, Сергей Кивалов, Сергей Пашинский, Евгений Червоненко, «слуги» почти везде победили их с колоссальным отрывом.



Очень показательным был «пролет» выпускницы ПТУ — известной «героини» Надежды Савченко. В округе в Луганской области она получила поддержку всего 8 человек, небывалый результат! Эта наглая «кухарка», взлетевшая с помощью Тимошенко «из грязи в князи», получила достойную оценку своей личности.





В новую элиту попытались пристроиться прикормленные «супругами Скобеевыми» на ток-шоу «60 минут» два невзрачных и никого не представляющих украинских клоуна Белов и Трюхан, незабвенно отстаивающих политику Порошенко на российских подмостках. Поиграв на российском телевидении в качестве клоунов, они вдруг решили, что стали крупными и уважаемыми политиками. Стать депутатами им не удалось, первый получил в Николаевской области поддержку всего лишь 356 (0,59%) избирателей, а второй в Харьковской области 2,43% избирателей.



Из этой системы выпадает только победа в одном из районов Одесской области редкого негодяя от старой власти Гончаренко, причастного к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года, как это могло произойти, пока никто не может объяснить. Трудно представить себе, чем руководствовались избиратели, делая такой выбор, но он состоялся.



Зеленский и его кукловоды

В результате выборов вся полнота власти оказалась сосредоточенной в руках человека, не имеющего никакого политического и управленческого опыта, необходимого для управления государством. Самое страшное даже не в этом, он пришел к власти не сам, за его спиной стоят еще более жестокий и циничный олигарх Коломойский и американские кураторы, которым наплевать на Украину и на ее население. Они рассматривают Украину как инструмент в накоплении капитала и удовлетворения американских геополитических интересов, которые диаметрально противоположны интересам самой Украины.

«Газовая бомба» для Молдовы и Приднестровья

Зеленский со своей партией «Слуга народа» запустил процесс смены поколений украинской элиты, который давно назревал в обществе. Не все еще это поняли, но процесс пошел и его уже не остановить. Вопрос только в том, какая элита придет на смену и куда она поведет страну.



Кто за кого голосовал

Какие выводы можно сделать по парламентским выборам? Голосование по партийным спискам показало, насколько разделено украинское общество. Взгляды каждой его части отстаивают соответствующие партийные бренды. Подавляющее большинство поверило «новому курсу», пропагандируемому Зеленским и его партией «Слуга народа», направленному на установление мира на Донбассе, интеграцию в ЕС и НАТО и на нормализацию отношений с Россией. Часть населения, проживающего в основном в Галиции, ориентируется на националистов и нацистов, 28,7% избирателей проголосовало за партии Порошенко, Тимошенко, Вакарчука, «Сила и честь», «Свобода» и «Гражданская позиция». За интеграцию с Россией высказалось 18,3% избирателей, проголосовавших за партии ОПЗЖ Медведчука — Бойко, «Оппозиционный блок» и партию Шария. То есть электоральная ниша пророссийских сил с 2014 года существенно сократилась.



Голосование по мажоритарным округам показало четкую тенденцию в украинском обществе на отказ в доверии всей правящей и оппозиционной элите и проводимому ими курсу. Люди хотят мира и спокойствия в стране и считают, что это может реализовать только новое поколение элиты. Насколько это удастся команде Зеленского, трудно сказать, по крайней мере, такое окно возможностей у него есть.



С таким президентом и парламентом Украина в ближайшей перспективе продолжит удаляться от России и дрейфовать в строну Запада, пропаганда нацизма и национализма резко сократится, насаждение русофобии в более мягкой форме продолжится и начнутся предприниматься шаги по прекращению военных действий на Донбассе.



После пяти лет правления нацистского режима, тотальной нацистской пропаганды и примиренческой позиции России другого трудно было ожидать. Сейчас на Украине формируется власть переходного периода. Чем период закончится? Это будет зависеть от активности и эффективности действий пронацистских сил на Украине и пророссийских сил на Украине и в России. Прошедшие парламентские выборы на Украине закончились с ожидаемым результатом. Победила партия Зеленского «Слуга народа», прошли еще три партии с прогнозируемыми социологами результатами, ничего неожиданного здесь не было. Всех поразили результаты по мажоритарным округам: партия Зеленского получила 133 мандата, никто из участников и аналитиков этого не ожидал, этой партии прогнозировали только около пятидесяти голосов мажоритарщиков.Что произошло и почему общество отказало в доверии как бывшей правящей элите, так и ее оппонентам? Проиграли все, сторонники Порошенко, Тимошенко, Ахметова, Коломойского, Медведчука и Пинчука, независимо от их политических предпочтений. Только несколько не знаковых фигур смогли победить в своих округах, в остальных тотальная победа Зеленского или никому не известных самовыдвиженцев.Никто из политологов и социологов не ожидал такого расклада. Представители старой политической элиты в шоке от произошедшего. Их знаковые фигуры попали в парламент через проходные части партийных списков различных партий, но их теперь там будет мало и все будет решать Зеленский через подконтрольную ему фракцию.Основная причина потери старой элитой контроля над ситуацией кроется в полном разочаровании населения в ее деятельности на протяжении десятков лет. Она была практически несменяема, одни люди приходили, другие уходили, но в целом система оставалась неизменной. Представители элиты мигрировали из одной политической силы в другую, решали свои корыстные задачи и не особо задумывались о судьбе государства и тем более населения.Протестное голосование в мажоритарных округах против действующей элиты показало ее крах в глазах населения Украины и нежелание видеть ее во власти. Народ устал от этой двуличной, вороватой и коррумпированной власти на всех уровнях, неприкрытого ханжества и лицемерия к нуждам общества. Элита расплачивается за свою неимоверную алчность и привычку все решать за деньги. Очень точно по этому поводу на страницах «Украина.ру» написал один корреспондент: «Бабло больше не гарантирует победу». Точнее о менталитете этих «народных избранников» не скажешь.В обществе созрел огромный запрос на новую власть и «новые лица» во власти, оно не хочет видеть в управлении государством опостылевшие всем лица. У населения начался поиск новых фигур, на которых можно опереться и им доверять. На низовом уровне созрело решение о необходимости полной перезагрузки власти и начался стихийный процесс отторжения существующей кланово-олигархической системы управления страной и низвержение политической и чиновничьей номенклатуры и стоящей за ними олигархии. Оно было готово проголосовать за кого угодно, только не за «бывших». Запрос общества на перемены совпал с президентскими и парламентскими выборами и оно оказалось в плену своих иллюзий, связав свое будущее с бывшим юмористом и его труппой.Кто же победил «бывших» в схватке за парламент? Избранников от «Слуги народа» связывает только одно — они все «новые лица», ничем не связанные между собой. О них избиратель узнавал только в бюллетене, где он искал партию «Слуга народа» и ставил свою «галочку». Кто же эти новые вершители судеб Украины? Это никому не известные люди, отобранные по странному и не поддающемуся никакой логике критерию. Здесь блогеры, уличные активисты, свадебные фотографы, «офисный планктон», модели, телеведущие, охранники и секретарши. Вот такая гремучая смесь парламентариев теперь в подчинении у Зеленского. С одной стороны, это хорошо, они будут голосовать за все, что им прикажут, и Зеленский может проводить теперь любые законы. Но в случае его ослабления и падения рейтинга, что неизбежно последует, они будут предавать его и разбегаться по другим конкурирующим группировкам.Например, по Харькову прошли никому и ничем не известные личности. Это преподаватели, чиновники низкого ранга, блогеры, есть даже одна юная дама с «сомнительной репутацией». Харьковские «монстры политики», всегда выигрывающие под руководством мэра Кернеса все выборы со 100-процентной результативностью, теперь оказались почти ни с чем, из 14 округов «слуги» взяли 12, только в двух «монстрам» удалось одержать победу. Пытался вернуться в верхний эшелон политики и вороватый бывший вице-премьер Семиноженко, но «слуги» его не пропустили.В выборах по мажоритарным округам Зеленский наибольшую поддержку получил в крупных центрах, в Киеве он провел 13 депутатов из13, в Киевской области 8 из 9, в Днепропетровской области 18 из 18, в Харьковской области 12 из 14 и Одесской области 10 из 11. В итоге партия Зеленского набрала по партийному списку 123 голоса, по мажоритарным округам 133 голоса, всего в парламенте у него большинство 256 голосов. Эксперты при этом отмечают, что порядка 50 депутатов во фракции партии «Слуга народа» будут людьми Коломойского, и без него Зеленский вряд ли что может сделать. Теперь коалиция с другими партиями ему не нужна, но американцы усиленно навязывают ему коалицию с партией «Голос» Вакарчука в качестве «подсматривающего» за Зеленским в соблюдении интересов США. С таким составом парламента он может единолично принимать любые законы и при необходимости в зависимости от поставленной цели создавать ситуационное конституционное большинство с партиями нацистов или партией умеренных либералов в лице ОПЗЖ Медведчука — Бойко.В борьбе за мажоритарные округа все решали не программы и даже не личности, а принадлежность к одной политической силе. Анализ результатов выборов наводит на мысль, что достаточно было включить в избирательный бюллетень обезьяну с указанием ее принадлежности к партии «Слуга народа», и она бы выиграла выборы.Выборы проиграли такие известные «монстры» украинской политики, как Борис Колесников, Елена Бондаренко, Владимир Литвин, Сергей Кивалов, Сергей Пашинский, Евгений Червоненко, «слуги» почти везде победили их с колоссальным отрывом.Очень показательным был «пролет» выпускницы ПТУ — известной «героини» Надежды Савченко. В округе в Луганской области она получила поддержку всего 8 человек, небывалый результат! Эта наглая «кухарка», взлетевшая с помощью Тимошенко «из грязи в князи», получила достойную оценку своей личности.В новую элиту попытались пристроиться прикормленные «супругами Скобеевыми» на ток-шоу «60 минут» два невзрачных и никого не представляющих украинских клоуна Белов и Трюхан, незабвенно отстаивающих политику Порошенко на российских подмостках. Поиграв на российском телевидении в качестве клоунов, они вдруг решили, что стали крупными и уважаемыми политиками. Стать депутатами им не удалось, первый получил в Николаевской области поддержку всего лишь 356 (0,59%) избирателей, а второй в Харьковской области 2,43% избирателей.Из этой системы выпадает только победа в одном из районов Одесской области редкого негодяя от старой власти Гончаренко, причастного к трагическим событиям в Одессе 2 мая 2014 года, как это могло произойти, пока никто не может объяснить. Трудно представить себе, чем руководствовались избиратели, делая такой выбор, но он состоялся.В результате выборов вся полнота власти оказалась сосредоточенной в руках человека, не имеющего никакого политического и управленческого опыта, необходимого для управления государством. Самое страшное даже не в этом, он пришел к власти не сам, за его спиной стоят еще более жестокий и циничный олигарх Коломойский и американские кураторы, которым наплевать на Украину и на ее население. Они рассматривают Украину как инструмент в накоплении капитала и удовлетворения американских геополитических интересов, которые диаметрально противоположны интересам самой Украины.Зеленский со своей партией «Слуга народа» запустил процесс смены поколений украинской элиты, который давно назревал в обществе. Не все еще это поняли, но процесс пошел и его уже не остановить. Вопрос только в том, какая элита придет на смену и куда она поведет страну.Какие выводы можно сделать по парламентским выборам? Голосование по партийным спискам показало, насколько разделено украинское общество. Взгляды каждой его части отстаивают соответствующие партийные бренды. Подавляющее большинство поверило «новому курсу», пропагандируемому Зеленским и его партией «Слуга народа», направленному на установление мира на Донбассе, интеграцию в ЕС и НАТО и на нормализацию отношений с Россией. Часть населения, проживающего в основном в Галиции, ориентируется на националистов и нацистов, 28,7% избирателей проголосовало за партии Порошенко, Тимошенко, Вакарчука, «Сила и честь», «Свобода» и «Гражданская позиция». За интеграцию с Россией высказалось 18,3% избирателей, проголосовавших за партии ОПЗЖ Медведчука — Бойко, «Оппозиционный блок» и партию Шария. То есть электоральная ниша пророссийских сил с 2014 года существенно сократилась.Голосование по мажоритарным округам показало четкую тенденцию в украинском обществе на отказ в доверии всей правящей и оппозиционной элите и проводимому ими курсу. Люди хотят мира и спокойствия в стране и считают, что это может реализовать только новое поколение элиты. Насколько это удастся команде Зеленского, трудно сказать, по крайней мере, такое окно возможностей у него есть.С таким президентом и парламентом Украина в ближайшей перспективе продолжит удаляться от России и дрейфовать в строну Запада, пропаганда нацизма и национализма резко сократится, насаждение русофобии в более мягкой форме продолжится и начнутся предприниматься шаги по прекращению военных действий на Донбассе.После пяти лет правления нацистского режима, тотальной нацистской пропаганды и примиренческой позиции России другого трудно было ожидать. Сейчас на Украине формируется власть переходного периода. Чем период закончится? Это будет зависеть от активности и эффективности действий пронацистских сил на Украине и пророссийских сил на Украине и в России. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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