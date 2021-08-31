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На Украине пообещали со страшной силой "лупить" Россию

31 августа 2021, 22:25  •  40 • Политика
Фото: Dmytro Smolyenkoukrinform / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Представитель офиса Зеленского приготовился к нападению Москвы из Белоруссии или Крыма
Киевский режим ответит Москве "всем, что есть на вооружении" Незалежной в случае начала боевых действий. Об этом грозно предупредил россиян советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, более известный как мужчина-карамелька.
Он дал интервью через ютуб-канал украинскому журналисту-скандалисту Роману Цимбалюку, который на больших пресс-конференциях президента России Владимира Путина все время пытается задеть нервы верховного главнокомандующего мантрами об "агрессии" и "оккупации", и каждый раз получающий достойные ответы.
Пан Арестович ожидает нападения РФ или с территории Белоруссии, или из Крыма, но постмайданные руководители готовы отразить атаку по всему периметру соборной.
"Мы будем лупить их со страшной силой всем, что есть. А у нас много есть и много чего будет скоро, судя по результатам визита в Америку. В Кремле это прекрасно пока знают", – объявил советник Андрея Ермака.
Он отметил, что в стране никто не испытывает сантиментов – ни президент, ни военнослужащие, и если Украине навяжут боевые действия, то армия "ответит всем, что есть на вооружении".
Ранее в интервью программе программе "Время Голованова" на канале "Украина 24" "карамелька" подчеркнул, что в случае наступления "русских" в Донбассе, "мы будем воевать и даже идти в контрнаступление". Насколько далеко пан Арестович собрался дойти, не стал уточнять.
Зато в этом же эфире украинец пояснил, почему киевский режим не намерен разрывать торговые отношения с Российской Федерацией, а также закрывать с ней границу. А ларчик просто открывался – РФ является для Незалежной пятым по объему торговым партнером.
Напомним, президент Владимир Зеленский сейчас находится в Вашингтоне, куда он прибыл на встречу с хозяином Белого дома Джо Байденом. Сообщалось, что украинский лидер будет просить американского коллегу остановить российский "Северный поток-2", который практически пребывает на стадии запуска, а также вооружений и денег.

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