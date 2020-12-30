На Украине пообещали России устроить "адские" разборки по Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com

В Незалежной планируют новую атаку на нашу страну в будущем году

Известный своими странными высказываниями глава украинского МИД Дмитрий Кулеба опять угрожает России. На этот раз высокопоставленный украинец обещает многократно усилить прессинг нашей страны по теме Крымского полуострова. Такие планы официальный Киев строит на будущий год.



Министр Незалежной заявил, что ситуация вокруг воссоединившегося с Россией региона должна стать "адской темой" для Москвы. По мнению поверившего в себя политика, Украине ничего не стоит серьезно подпортить жизнь нашей стране.

В беседе с журналистами украинского издания "ТСН" Кулеба также поделился своими фантазиями по поводу будущего Крыма. Так, министр уверен, что придет тот день, когда над Симферополем будет развеваться украинский флаг.

Воздействовать на Россию киевский режим планируют за счет "крымской платформы", отмечает телеканал "360". Эту, пока не совсем понятную конструкцию, украинцы называют переговорной площадкой, на которой якобы будут обсуждаться пути "возвращения" региона в состав Украины.

К слову, недавно Кулеба назвал российскую вакцину от коронавируса" гибридным оружием".