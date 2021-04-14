Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот у...
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после кр...
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", кото...
Главная / Политика

На Украине "пообещали" России третью мировую войну

14 апреля 2021, 11:10  •  238 • Политика
Леонид Кравчук. Фото: x99/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-глава Незалежной не стал стесняться в выражениях
Бывший глава украинского государства продолжает нагнетать обстановку в Незалежной. По мнению Леонида Кравчука, конфликтная ситуация может обернуться полномасштабной третьей мировой войной.
И хотя такая провокативная и агрессивная риторика присуща представителям киевского режима, обвинять в эскалации конфликта продолжают Россию. По словам Кравчука, который, помимо прочего, является главным выразителем украинской мысли в контактной группе по Донбассу, именно некие коварные планы нашей страны подведут мировое пространство к началу общего военного конфликта.
Используя громкий термин "третья мировая война", Кравчук якобы пытается запугать Россию. Мол, если мы вдруг надумаем идти на Киев, то глобального конфликта не избежать. Хотя в целом такого рода высказывания лишь усиливают уровень напряженности на Украине, особенно на юго-востоке страны.
Россия не раз заявляла, что никогда не выступала агрессором и не представляет угрозы для других государств. А вот в Незалежной ведут активную информационную подготовку к бойне. Военная риторика не способствует стабилизации ситуации.
Кравчук также добавил, что Украина готова к мифической атаке России уже семь лет. Киевский режим возвестил, что обязательно даст отпор "кровожадной" Москве, заявил он в эфире "Настоящего времени".
При этом политик убежден, что украинцы будут биться с братским русским народом с самыми "патриотичными" мыслями.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



238
Источник
Похожие новости
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснение
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
14 апреля 2021, 02:55
"Байдену лучше высказывать свои озабоченности Зеленскому": В Госдуме оценили переговоры с Путиным
14 апреля 2021, 08:25
Кадыров "поставил" Навального в угол: "Это враг и предатель"
14 апреля 2021, 04:45
Украина назвала себя "границей демократического мира" и позвала на помощь США
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 апреля 2021, 01:05
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объяснени...
14 апреля 2021, 02:55
Лоферы за тысячу долларов и новое лицо. Журналисты не узнали Порошенко
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, подни...
14 апреля 2021, 04:45
Хватит и одной дозы: Аргентинских учёных удивил эффект "Спутника V"
14 апреля 2021, 02:55
Британцы ошиблись: Военных из Сибири "перебросили" к границам Украины
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 апреля 2021, 21:45
Русские не ссорятся с Турцией, просто бьют по больным точкам. Каким будет наказание?
10 апреля 2021, 04:30
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
11 апреля 2021, 14:25
После демарша Эрдогана русским напомнили слова Петра I о "троих", которым нельзя доверять
08 апреля 2021, 00:15
Стоит ли из Канады возвращаться в Россию: Сатановский объяснил на примере Серебрякова
09 апреля 2021, 18:25
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
08 апреля 2021, 12:10
Предатели в России пытались сдать Донбасс. И теперь мы обязаны выиграть эту войну - Дугин
07 апреля 2021, 16:55
"Наотмашь Зеленскому. Без всяких экивоков": Немцы "кинули" Украину с НАТО вслед за американцами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.