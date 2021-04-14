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На Украине "пообещали" России третью мировую войну
14 апреля 2021, 11:10 • 238 • Политика
Экс-глава Незалежной не стал стесняться в выражениях
Бывший глава украинского государства продолжает нагнетать обстановку в Незалежной. По мнению Леонида Кравчука, конфликтная ситуация может обернуться полномасштабной третьей мировой войной.
И хотя такая провокативная и агрессивная риторика присуща представителям киевского режима, обвинять в эскалации конфликта продолжают Россию. По словам Кравчука, который, помимо прочего, является главным выразителем украинской мысли в контактной группе по Донбассу, именно некие коварные планы нашей страны подведут мировое пространство к началу общего военного конфликта.
Используя громкий термин "третья мировая война", Кравчук якобы пытается запугать Россию. Мол, если мы вдруг надумаем идти на Киев, то глобального конфликта не избежать. Хотя в целом такого рода высказывания лишь усиливают уровень напряженности на Украине, особенно на юго-востоке страны.
Россия не раз заявляла, что никогда не выступала агрессором и не представляет угрозы для других государств. А вот в Незалежной ведут активную информационную подготовку к бойне. Военная риторика не способствует стабилизации ситуации.
Кравчук также добавил, что Украина готова к мифической атаке России уже семь лет. Киевский режим возвестил, что обязательно даст отпор "кровожадной" Москве, заявил он в эфире "Настоящего времени".
При этом политик убежден, что украинцы будут биться с братским русским народом с самыми "патриотичными" мыслями.
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