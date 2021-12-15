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На Украине пообещали разгромить венгерскую армию силами одной бригады

15 декабря 2021, 04:55  •  124 • Украина

Украина при необходимости уничтожит венгерскую армию силами одной 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. С таким утверждением в эфире «4 канала» выступил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье — Прим. ред.) границы», — выразил мнение он.

При этом Жебривский заявил, что официальный Будапешт прекрасно осведомлен о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе.

«Наглая политика, которую проводит венгерская власть по отношению к Украине, безусловно, не оставляет людей равнодушными», — подытожил он.

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