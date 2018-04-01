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На Украине полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе

01 апреля 2018, 15:09  •  135 • Украина
В украинском городе Ивано-Франковск сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек из-за стрельбы в ночном клубе.
 
Facebook © ivanofrankivskpatrolpolice
 

Об этом местная полиция сообщает на своей странице в Facebook.

«Около трёх часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба», — указывается в заявлении.

Согласно имеющейся информации, в результате стрельбы пострадали два человека, они были ранены в ноги. Их госпитализировали.

Уточняется, что часть людей была задержана сразу, а некоторых из них поймали уже по ориентировкам чуть позже, так как они покинули место происшествия.

При задержании людей в их машинах были найдены автоматическое и травматическое оружие.

Ранее в центре Киева неизвестные злоумышленники выстрелили из гранатомёта по ресторану.

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