На Украине полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе

В украинском городе Ивано-Франковск сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек из-за стрельбы в ночном клубе.

Об этом местная полиция сообщает на своей странице в Facebook.

«Около трёх часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба», — указывается в заявлении.

Согласно имеющейся информации, в результате стрельбы пострадали два человека, они были ранены в ноги. Их госпитализировали.

Уточняется, что часть людей была задержана сразу, а некоторых из них поймали уже по ориентировкам чуть позже, так как они покинули место происшествия.

При задержании людей в их машинах были найдены автоматическое и травматическое оружие.

Ранее в центре Киева неизвестные злоумышленники выстрелили из гранатомёта по ресторану.