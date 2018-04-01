|
На Украине полиция задержала 11 человек после стрельбы в ночном клубе
01 апреля 2018, 15:09 • 135 • Украина
В украинском городе Ивано-Франковск сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек из-за стрельбы в ночном клубе.
Facebook © ivanofrankivskpatrolpolice
Об этом местная полиция сообщает на своей странице в Facebook.
«Около трёх часов ночи на линию 102 поступило сообщение о стрельбе возле ночного клуба на улице Ивасюка. На место немедленно прибыли несколько экипажей патрульной полиции. Очевидцы сообщили, что неизвестные стреляли по людям на лестнице и в самом помещении ночного клуба», — указывается в заявлении.
Согласно имеющейся информации, в результате стрельбы пострадали два человека, они были ранены в ноги. Их госпитализировали.
Уточняется, что часть людей была задержана сразу, а некоторых из них поймали уже по ориентировкам чуть позже, так как они покинули место происшествия.
При задержании людей в их машинах были найдены автоматическое и травматическое оружие.
Ранее в центре Киева неизвестные злоумышленники выстрелили из гранатомёта по ресторану.
Подпишитесь на нас
135
Похожие новости
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
29 марта 2018, 09:24
|
30 марта 2018, 01:24
|
30 марта 2018, 17:39
|
29 марта 2018, 09:24
|
28 марта 2018, 02:40
|
28 марта 2018, 07:24
|
26 марта 2018, 09:55