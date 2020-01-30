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На Украине политиков обвинили в разделении детей на три сорта

30 января 2020, 10:09  •  137 • Украина
Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что детей в стране разделили на три сорта. Об этом она сказала в эфире телеканала NEWSONE в ходе обсуждения закона о госязыке.
 
globallookpress.com
 

«Перед всеми голосованиями — за президента и в парламент — мы слышали одно и то же: «Когда команда Зеленского придёт к власти, мы пересмотрим языковой закон и убедимся, не нарушает ли он права граждан», — подчеркнула Лукаш.

По её словам, украинцев обманули, так как ничего пересмотрено не было.

«Наших детей поделили на три сорта по языку (закон «Об общем среднем образовании». — RT). Есть украиноязычные, дети, которые разговаривают на языках ЕС, и русскоязычные», — заявила она.

16 января Верховная рада приняла законопроект, устанавливающий нормативные объёмы обучения на госязыке для государственных, коммунальных и корпоративных учреждений. С сентября 2020 года русскоязычные школы должны перейти на украинский. Согласно документу, для представителей национальных меньшинств, языки которых не являются официальными в ЕС, на госязыке будет проходить не менее 80% годового обучения по программам базового и профильного среднего образования.

Для тех, чьи языки являются официальными в ЕС, обучение на госязыке при получении базового среднего образования займёт не менее 20% годового объёма в год в пятом классе с повышением до 40% и более в девятом классе, профильного среднего образования — не менее 60% учебного времени в год.

На Украине заявили, что учителя русскоязычных школ пройдут курсы повышения квалификации в рамках подготовки к переходу на украинский язык преподавания.

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