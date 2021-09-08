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На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17

08 сентября 2021, 11:00  •  220 • Политика
Фото: Alexander Ermochenko/Xinhua/www.globallookpress.com
О законности действий в этой стране не заботятся
Уже долгие годы идут разбирательства вокруг рухнувшего на территории Донбасса малазийского "Боинга". Пару лет назад разведка Незалежной выкрала одного из фигурантов дела о крушении лайнера, который следовал рейсом MH17.
Любопытно, что такими неприглядными подробностями деятельности украинских шпионов поделились местные журналисты. Причем нюансы спецоперации раскрывались с восторгом и гордостью за "широкие" возможности разведки Незалежной.
Обличающая украинцев статья была приурочена к празднованию годовщины со дня создания профильного разведывательного ведомства на Украине. Пожелавший остаться анонимным автор разместил в местном издании "Телеграф" материал, где перечислил "видные" достижения шпионов.
Там он поведал, что в 2019-м году украинские бойцы выкрали с территории Донецка  Владимира Цемаха. Сообщается, что мужчина был свидетелем резонансного дела о Боинге. Также автор уточнил, что бравые разведчики понесли потери, выполняя свою работу. Один из них подорвался на мине, а второму там же оторвало ногу.
Впрочем, итоги этой спецоперации оказались не столь приятны и выгодны Украине. Цемах в итоге был передан российской стороне в рамках обмена.
Помимо этого "подвига", украинский журналист похвастался тем, что разведке удалось вывезти из Афганистана афганских переводчиков (казалось бы, нужно было вывозить украинских граждан). Другие достижения разведчиков Незалежной находятся примерно на том же уровне.
К слову, недавно стало известно, что суд готов вынести решение по малайзийскому "Боингу" в 2022 году.

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