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На Украине похвастались "достижениями мирового значения" в оборонке

06 марта 2019, 12:39  •  20 • В мире
Директор дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко похвастался "достижениями мирового значения", отметив, что незалежная Украина добилась "паритета с противником" по ракетам ближнего боя.
Во время пресс-конференции директор дивизиона высокоточных вооружений и боеприпасов "Укроборонпрома" Андрей Артюшенко заявил о небывалых успехах оборонной промышленности Незалежной. В частности, он похвастался "достижениями мирового значения". Под таковыми Артюшенко подразумевает отечественные противотанковые ракетные комплексы.
"Наша продукция - это зенитные комплексы "Корсар", "Скиф", "Стугна", - перечислил Артюшенко. - Это, я считаю, достижения мирового значения".
Он же, говоря о ситуации в Донбассе, добавил, что Украина, мол, добилась "паритета с противником" по ракетам ближнего боя.
"В начале 2014 года "Укроборонпром" поставил задачу - не допустить перевеса в средствах ракетного вооружения ближнего боя со стороны нашего противника, - напомнил представитель предприятия. - В первую очередь речь идет о противотанковых ракетных комплексах".
Артюшенко уверяет, что на сегодняшний день украинская оборонка с этой задачей справилась, и притом успешно. Больше того, эксперт заявил, что, мол, в некоторых моментах, Незалежная даже доминирует.
"Мы эффективно обеспечиваем вооруженные силы тем оружием, которое позволяет нам где-то отчасти даже доминировать в вопросах эффективного поражения противника", - резюмирует директор.

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