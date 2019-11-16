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На Украине погибла 18-летняя чемпионка страны

16 ноября 2019, 19:09  •  280 • Украина
В селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил 18-летнюю чемпионку Украины Амину Булах.
 
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Об этом сообщает полиция Киевской области.

«18-летняя погибшая... вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд. Находясь в наушниках, она не услышала приближение поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия», — указывает ведомство.

Позднее украинский «Канал 24» сообщил, что погибшей является 18-летняя боксёр Амина Булах, которая была чемпионкой Украины. По данным журналистов, девушка в сентябре этого года выиграла бронзу молодёжного чемпионата Европы в столице Болгарии.

По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 («Несчастный случай») Уголовного кодекса Украины.

Ранее в США американская гимнастка Мелани Коулман скончалась в возрасте 20 лет после неудачного падения с брусьев во время тренировки.

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