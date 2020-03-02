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На Украине подтвердили задержание экс-командира батальона «Айдар»

02 марта 2020, 12:30  •  51 • Украина
Консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, в котором находится задержанный экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
 
Reuters
 

«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках», — цитирует «Укринформ» Погорельцева.

Отмечается, что дипломату удалось добиться временного содержания Мельничука в участке и обеспечения его всем необходимым.

Жена и ребёнок бывшего командира «Айдара» размещены в гостинице недалеко от места содержания.

Ранее Мельничук сообщил, что его задержали на границе с Грецией. 

В ноябре 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур.

* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).

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