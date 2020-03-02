|
На Украине подтвердили задержание экс-командира батальона «Айдар»
02 марта 2020, 12:30 • 51 • Украина
Консул Украины в греческих Салониках прибыл в полицейский участок, в котором находится задержанный экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук. Об этом сообщил директор департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.
Reuters
«Как только стало известно о задержании 1 марта греческими правоохранительными органами Мельничука, сразу на место происшествия выехал украинский консул в Салониках», — цитирует «Укринформ» Погорельцева.
Отмечается, что дипломату удалось добиться временного содержания Мельничука в участке и обеспечения его всем необходимым.
Жена и ребёнок бывшего командира «Айдара» размещены в гостинице недалеко от места содержания.
Ранее Мельничук сообщил, что его задержали на границе с Грецией.
В ноябре 2019 года украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в Польше по запросу России задержан зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игорь Мазур.
* «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА-УНСО) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).
Подпишитесь на нас
Загрузка...
51
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 февраля 2020, 18:54
|
28 февраля 2020, 03:54
|
01 марта 2020, 04:39
|
26 февраля 2020, 03:09
|
01 марта 2020, 01:24
|
29 февраля 2020, 05:54
|
25 февраля 2020, 04:24