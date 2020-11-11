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На Украине подсказали Байдену способ "выгнать" Россию из Донбасса

11 ноября 2020, 17:45  •  134 • Политика
Джо Байден. Фото: Fabio Pignata/Cpp/www.globallookpress.com
От следующего лидера американцев киевский режим ждет значительных санкций в отношении Москвы
Когда Джо Байден окончательно будет объявлен новым президентом США, он выберет активную позицию в отношении России, однако не стоит ожидать, что Москва быстро уйдет из Донбасса. Такой прогноз политике американского демократа по Украине дал бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, призвав соотечественников оставаться реалистами.
"Даже если президент Байден будет действовать решительно по применению различного рода санкционных механизмов в отношении Российской Федерации, не существует никаких механизмов, которые бы предоставили быстрое реагирование со стороны России. Следовательно, рассчитывать, что в течение нескольких месяцев Россия уберется с Донбасса, просто безответственно", – сказал пан Тука в эфире телеканала Obozrevatel TV.
По его мнению, Киеву не удастся установить международный контроль над неподконтрольным ему участком российско-украинской границы. Он напомнил, что и президент России Владимир Путин, и глава МИД РФ Сергей Лавров не раз говорили, что появление на территории ЛНР и ДНР каких-либо иноземных военных формирований Москва будет воспринимать, как "акт агрессии". И данная позиция российской стороны до сих пор остается неизменной, подчеркнул украинец.
Также он отметил, что на сегодня Запад задействовал в отношении России санкционное давление не более, чем на 15%. А вот когда антироссийская дубина достигнут 50%, Кремль может изменить политику на украинском направлении, убежден пан Тука.
"Поэтому я хотел бы видеть более решительные санкционные действия со стороны Соединенных Штатов", – выразил надежду политик.
Он полагает, что есть множество возможностей применения рестрикций, в частности, в сфере высоких технологий. По его словам, Россия уже "трижды меняла объявленные заранее сроки внедрения новейших вооружений", и именно из-за того, что ей не хватает западной электронной начинки для своего ВПК.
Ранее стало известно о планах киевского режима создать на территории Незалежной спецлагеря для "интернированных" лиц, а точнее для граждан РФ, которых будут туда насильно переселять (без права выезда на родину), в случае гипотетической атаки России на Украину. Таким образом, постмайданные вожди хотят укрепить нацбезопасность от неугодных людей, которые окажутся в соборной в особый период времени.

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