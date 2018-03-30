На Украине подсчитали убытки от «Северного потока — 2»

Экономические потери Украины от запуска газопровода «Северный поток — 2» могут составить порядка $3 млрд. Об этом сообщил коммерческий директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

«Речь идёт о даже больших деньгах, а это примерно $3 млрд и, соответственно, 3% ВВП... Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде всего — экономические интересы», — цитирует Витренко агентство УНН.

По его словам, также из-за запуска газопровода повышаются военные риски для Украины, поэтому для Киева важно сохранить транзит российского газа.

Он отметил, что Украина предпримет определённые шаги по снижению риска от строительства «Северного потока — 2».

Ранее в «Нафтогазе» прокомментировали решение ФРГ по поводу «Северного потока — 2».