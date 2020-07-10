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На Украине подсчитали потраченные на строительство "стены" с РФ средства

10 июля 2020, 20:00  •  92 • Политика
Фото: Константин Чергинский/ТАСС
На возведение заграждений уже ушло 3,6 млн долларов
За 2020 год Украина потратила огромную сумму на строительство специальной "стены" на границе с Россией. Эти 3,6 млрд долларов пошли на возведение почти 13 километров инженерных заграждений на рубеже двух стран. В частности, была построена специальная рокадная дорога и противотранспортные рвы.
Как сообщает РИА "Новости", в бюджет на создание стены в 2020 году было заложено 400 миллионов гривен или 14,8 миллионов долларов.
Ранее было решено отсрочить возведение фортификационных сооружений и охранных систем проекта на 4 года.
Напомним, что автором идеи выступил уже бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Он разработал план 6 лет назад. "Стена" считается одним из самых дорогостоящих проектов за всю историю Украины. Его реализация привела к целой череде скандалов. Так, в 2016 году национальным антикоррупционным бюро Украины было начато расследование о хищении средств. В результате были арестованы семь человек, которые, по мнению следствия, причастны к коррупционной схеме.

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