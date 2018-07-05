На Украине подорвали автомобиль директора фармацевтической компании

В Харькове взорвали автомобиль гендиректора ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александра Доровского.

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Факт происшествия подтверждает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«5 июля 2018 года в 18:20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль», — указывается в заявлении.

Отмечается, что на момент взрыва в салоне машины находились три человека. В результате инцидента они получили незначительные повреждения. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошёл взрыв легкового автомобиля, в результате чего пострадал глава местного охранного предприятия.