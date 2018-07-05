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На Украине подорвали автомобиль директора фармацевтической компании
05 июля 2018, 23:39 • 81 • Украина
В Харькове взорвали автомобиль гендиректора ООО «Фармацевтическая компания «Здоровье» Александра Доровского.
© hk.npu.gov.ua
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Факт происшествия подтверждает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«5 июля 2018 года в 18:20 в дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение, что в частном секторе района во время движения взорвался автомобиль», — указывается в заявлении.
Отмечается, что на момент взрыва в салоне машины находились три человека. В результате инцидента они получили незначительные повреждения. Им была оказана необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что в центре Одессы произошёл взрыв легкового автомобиля, в результате чего пострадал глава местного охранного предприятия.
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